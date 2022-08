Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Een paar verse lekken hebben ons een glimp gegeven van de kleuropties en accessoires voor de Galaxy Z Flip 4, die naar verwachting zal worden aangekondigd op het komende Galaxy Unpacked evenement.

Zoals het er nu naar uitziet, kun je kiezen uit vier primaire kleuren en een Bespoke-editie, die tot 71 kleurencombinaties mogelijk maakt.

De standaard kleurvarianten zijn blauw, bora paars, grafiet en rosé goud. Met de Bespoke-editie kun je echter je eigen mengsel van deze kleuren samenstellen, naast een aantal extra opties.

Het frame van de telefoon zal beschikbaar zijn in drie kleuren: zwart, zilver en goud. De boven- en onderkant van het chassis zijn ook verkrijgbaar in groen, marineblauw, rood, geel en wit.

Het nieuws komt nadat de Britse verzekeringswebsite van Samsung alle mogelijke variaties opsomde, maar die blijkt inmiddels te zijn verwijderd.

Het is geweldig nieuws voor mensen die van een aangepaste look houden, en de pret houdt daar ook niet op.

Een apart lek kwam met dank aan een online retailer, die per ongeluk een aantal beschermende hoesjes vroegtijdig vermeld. Ook deze zijn nu verwijderd.

De lijst bevatte twee hoesjes voor de Z Flip 4 - een lederen hoesje met een trekbandje, liefkozend de Galaxy Flap genoemd, en een doorzichtig hoesje met een ring, zeer vergelijkbaar met het hoesje voor de Z Flip 3.

De aanbieding bevatte ook een hoesje voor de Z Fold 4, met een ingebouwde kickstand, evenals een schermbeschermer uit één stuk.

Geschreven door Luke Baker.