Samsung en Qualcomm deal zal zorgen voor veel breder gebruik van Snapdragon in toekomstige Galaxy-apparaten

(Pocket-lint) - Qualcomm en Samsung hebben een uitbreiding en uitbreiding van hun partnerschap aangekondigd, waardoor er meer gebruik zal worden gemaakt van Snapdragon-hardware in Samsung Galaxy-apparaten.

De kern van deze overeenkomst wordt gevormd door het verlenen van licenties voor 3G-, 4G-, 5G- en 6G-patenten, maar de overeenkomst gaat nog een stuk verder. Zo wordt gesuggereerd dat de volgende generatie vlaggenschiptoestellen van Samsung wereldwijd gebruik zal maken van Snapdragon-hardware, in plaats van het aanbod op te splitsen tussen Snapdragon en Exynos.

Dit zal waarschijnlijk met enthousiasme worden ontvangen door fans die Samsung's gebruik van Exynos lang hebben bekritiseerd en de voorkeur geven aan de optimalisatie die Snapdragon biedt. Hoewel niet expliciet is bevestigd dat de Samsung Galaxy S23 wereldwijd uitsluitend Snapdragon zal zijn, heeft Cristiano Amon, CEO van Qualcomm, de aankondiging toegelicht tijdens de Q3 earnings call van het bedrijf, waarbij hij zei:

"De manier waarop je erover moet denken is dat Snapdragon hun [Samsung's] Galaxy productlijn zal aandrijven, hun Galaxy vlaggenschip producten. En wat ik op dit moment kan zeggen is dat we voor 75 procent bezig waren met de Galaxy S22 vóór de overeenkomst. Je zou moeten denken dat we veel beter zullen zijn dan dat op Galaxy S23 en daarna. Het is een meerjarige overeenkomst ... Je moet er aan denken dat wij hun toestellen wereldwijd van stroom voorzien."

De andere kanttekening bij de deal is dat Amon er echt enthousiast over is, en op een vraag over de relatie met Samsung antwoordde hij "naast het record in auto- en IoT-inkomsten, is de Samsung-overeenkomst waarschijnlijk mijn favoriete ding in het kwartaal."

Voor Qualcomm betekent het dat Snapdragon breder gebruikt gaat worden in 's werelds grootste smartphonemerk en de stap zal klanten tevreden stellen - maar wat betekent het voor Exynos?

Samsung is de Exynos-activiteiten aan het reorganiseren en geruchten dat het bedrijf de deuren gaat sluiten, zijn niet waar: "Momenteel reorganiseren we ons systeem-op-chip bedrijfsmodel en volgen we een plan om ons concurrentievermogen op middellange tot lange termijn te versterken", aldus Samsung Electronics in zijn eigen winstgesprek, volgens Maeil Economic Daily.

Dat zou kunnen betekenen dat we minder van Exynos zien in Samsung-apparaten voor de massamarkt, maar het lijkt erop dat er nog steeds volop activiteit zal zijn op Samsung's eigen hardware.

Geschreven door Chris Hall.