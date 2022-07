Wat is de reparatiemodus van Samsung? Hoe het te gebruiken

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Samsung heeft een nieuwe instelling aangekondigd die naar zijn telefoons wordt uitgerold, eerst voor gebruikers in Zuid-Korea en alleen op de Galaxy S21-serie - Samsung Repair Mode.

Met deze instelling kunnen gebruikers de persoonlijke gegevens op hun telefoon beveiligen, terwijl de vereiste gedeelten nog steeds open en toegankelijk zijn voor een technicus om aan te werken.

Dit betekent dat als u uw telefoon om een of andere reden moet laten repareren, of dat nu een fysieke breuk of een softwareprobleem is, u met een gerust hart uw telefoon bij iemand kunt achterlaten om hem te laten repareren.

Zoals hierboven vermeld, staat de modus echter nog in de kinderschoenen en wordt deze vrij langzaam uitgerold, dus het kan zijn dat je Samsung-telefoon er nog geen gebruik van kan maken als je op dit moment een reparatie ondergaat.

U vindt de betreffende instelling in het menu Instellingen, onder Batterij en Apparaatonderhoud.

Als u de modus activeert, wordt uw toestel opnieuw opgestart, dus schrikt u niet. Zodra de herstart is voltooid, zul je zien dat al je foto's, berichten en gedownloade apps niet toegankelijk zijn, en alleen de standaard apps van de telefoon beschikbaar zijn om te openen.

Om de modus weer uit te schakelen, moet je het toestel opnieuw opstarten en jezelf verifiëren met je vingerafdruk of PIN-patroon.

Geschreven door Max Freeman-Mills.