Samsung Galaxy Z Fold 4 en Z Flip 4 volledig onthuld in foto's

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Samsung zal naar verwachting op 10 augustus de Galaxy Z Fold 4 en de Galaxy Z Flip 4 aankondigen, samen met de Watch 5 smartwatches, maar het laatste rapport heeft weinig aan de verbeelding overgelaten.

We hebben de Watch 5 en Watch 5 Pro al in afbeeldingen zien lekken, waarbij de apparaten vanuit verschillende hoeken werden getoond en nu is het de beurt aan de Galaxy Z Fold 4 en Galaxy Z Flip 4.

91Mobiles

Evan Blass - die een zeer solide staat van dienst heeft - heeft meerdere afbeeldingen van beide foldables gepost op 91Mobiles, waarbij bijna elke hoek wordt onthuld en de meerdere kleuren die voor de apparaten worden verwacht.

Zowel de Galaxy Z Fold 4 als de Galaxy Z Flip 4 hebben meer hoekige randen dan hun voorgangers, maar verder bieden ze vergelijkbare ontwerpen als respectievelijk de Galaxy Z Fold 3 en Flip 3.

Specifieke details zoals schermgroottes en welke megapixels de camera's bieden, zijn natuurlijk niet te zien op de afbeeldingen, dus er zullen nog steeds enkele verrassingen zijn op de dag van de lancering, maar het zal zeker niet op het designfront zijn.

91Mobiles

De Samsung Galaxy Z Fold 4 zal naar verwachting een 6,19-inch extern beeldscherm en een 7,56-inch intern beeldscherm hebben wanneer het is uitgeklapt, terwijl de Z Flip 4 naar verwachting een 6,7-inch intern beeldscherm en een 2-inch extern beeldscherm zal hebben. Beide toestellen zullen naar verwachting draaien op de Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 chipset.

U kunt lezen hoe de twee toestellen zich naar verwachting zullen verhouden in onze aparte functie, en we hebben ook functies over de geruchten van de Galaxy Z Fold 4 en de geruchten van de Galaxy Z Flip 4, zodat u op de hoogte kunt zijn voordat ze worden gelanceerd.

Beste Amazon US Prime Day 2022 deals: Echo, Kindle, AirPods en meer Door Chris Hall · 13 juli 2022 Amazon Prime Day is van start gegaan, met deals voor een hele reeks producten. Wij zijn hier om u de weg te wijzen naar de beste deals.

Geschreven door Britta O'Boyle.