Samsung Galaxy Z Flip 4 pers renders onthullen volledig ontwerp

(Pocket-lint) - Samsung houdt haar volgende Galaxy Unpacked evenement op 10 augustus, waar de Galaxy Z Flip 4, Galaxy Z Fold 4 en de Galaxy Watch 5 modellen naar verwachting allemaal onthuld zullen worden.

We hebben al genoeg gehoord - en gezien - over de verschillende toestellen, maar het nieuwste lek over de horizontaal vouwbare Galaxy Flip 4 geeft ons een duidelijke blik op het ontwerp vanuit alle hoeken.

In samenwerking met leaker Steve Hemmerstoffer (@OnLeaks), heeft Giznext een aantal pers renders gepubliceerd die de Galaxy Z Flip en zijn kleuren laten zien. De Galaxy Z Flip 4 lijkt een zeer vergelijkbaar clamshell ontwerp te bieden als zijn voorganger - de Galaxy Z Flip 3 - maar het heeft vierkantere randen en een nieuwe camera module, zo wordt beweerd.

Eerder werd beweerd dat de Galaxy Z Flip 4 een groter buitenste scherm zou bieden, maar dit kan niet worden bevestigd uit de beelden. In plaats daarvan zien we de volumeknop en een andere knop aan de rechterrand, de simlade aan de linkerkant en USB-C aan de onderkant.

Er zijn vier kleuren te zien, die naar verluidt Graphite, Pink Gold, Bora Purple, en Blue gaan heten.

Eerdere geruchten hebben gesuggereerd dat de Samsung Galaxy Z Flip 4 zal draaien op de Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 chipset en er worden drie opslagmodellen verwacht, variërend van 128GB tot 512GB, allemaal met 8GB RAM.

Voorlopig is er nog niets bevestigd, maar we weten wel dat we op 10 augustus meer zullen horen. U kunt alle geruchten rond de Galaxy Z Flip 4 in de tussentijd lezen in ons aparte artikel.

