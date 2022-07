Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Samsung houdt zijn volgende Galaxy Unpacked evenement op 10 augustus 2022 en we zijn er al vrij zeker van dat we de lancering van de Samsung Galaxy Z Fold 4 en Flip 4 telefoons zullen zien.

Maar voor het geval er nog enige twijfel was, is er een nieuwe, officieel uitziende video teaser uitgelekt die de focus van het evenement opnieuw bevestigt.

Geplaatst door Twitter leaker @chunvn8888, komt de video van Samsung met de strapline "flex is greater than flat". Het stelt ook dat we ons moeten "klaarmaken om meer te ervaren".

Random Unpacked teaser voor jullie allemaal pic.twitter.com/XkeO0uYiNP- No name (@chunvn8888) July 25, 2022

Het lijkt erop dat de teaser pas op de dag zelf op het net zou komen - het bevat de datum en "vandaag" aan het eind. In alle eerlijkheid, het is niet zo dat het evenement of de telefoons bijzonder ongrijpbaar zijn geweest. Zelfs leidinggevenden van Samsung praten de laatste tijd graag over de nieuwe Flip en Fold.

Naast de foldables zal Samsung volgende maand waarschijnlijk ook zijn nieuwste smartwatch - de Samsung Galaxy Watch 5 - en de Galaxy Buds 2 Pro draadloze oordopjes lanceren.

We zullen het allemaal live volgen en je waar mogelijk nieuws en hands-ons brengen. In onze handige gids kun je ook zien hoe je het allemaal zelf kunt volgen.

De beste Black Friday & Cyber Monday US deals 2021: Sony 1000XM4, Garmin horloges en meer afgeprijsd Door Maggie Tillman · 30 November 2021 Black Friday en Cyber Monday zijn het bestverkochte evenement van het jaar en er zijn nog enkele aanbiedingen beschikbaar

Geschreven door Rik Henderson.