Samsung Galaxy Z Fold 4 prijs uitgelekt

(Pocket-lint) - Samsung heeft steeds meer vertrouwen in de opvouwbare toekomst van smartphones, en we verwachten dat de Galaxy Z Fold 4 en Z Flip 4 zeer binnenkort zullen worden aangekondigd.

Waar we echter minder zeker van zijn, is hoeveel de nieuwe toestellen zullen kosten.

Er deden geruchten de ronde dat Samsung van plan is om een goedkopere foldable te introduceren, maar we verwachten dat zijn vlaggenschip Z-serie zijn hogere prijspunt zal behouden.

Nu, nadat een Europese retailer per ongeluk de Z Fold 4 vroegtijdig op de lijst heeft gezet, hebben we een veel beter idee van wat we kunnen verwachten.

Het 256GB-model werd genoteerd voor de ongebruikelijke prijs van 1.863,89 euro, naast de 512GB-versie voor 1.981,89 euro.

Deze prijsstelling is niet conform het gebruikelijke Samsung MSRP-formaat, dus meer realistisch gezien verwachten we MSRP's van respectievelijk €1.849 en €1.999.

In vergelijking met de Z Fold 3 komt dit neer op een prijsstijging van € 50 voor het 256GB-model, terwijl de 512GB een prijsstijging van € 100 krijgt.

Gezien de aanhoudende componententekorten en gestegen logistieke kosten waar fabrikanten mee te maken hebben, zou het ons niet al te verbazen als dit waar blijkt te zijn.

De Galaxy Z Fold 4 zal naar verwachting beschikken over een Snapdragon 8+ Gen 1 Processor naast een 4.400 mAh batterij met 25W opladen.

Het heeft een 7,6-inch opvouwbaar scherm met een vernieuwingsfrequentie van 120 Hz en een 6,2-inch HD+ AMOLED-scherm voor het secundaire scherm.

Wat het ook wordt, we zullen het snel genoeg te weten komen. Het volgende Galaxy Unpacked-evenement van Samsung staat gepland voor 10 augustus 2022 en de teasers garanderen dat we enkele nieuwe opvouwbare toestellen te zien zullen krijgen.

Geschreven door Luke Baker.