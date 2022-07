Samsung Galaxy Z Flip 4 prijslek toont aan dat het niet goedkoper zal zijn

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Samsung zal haar volgende Galaxy Z opvouwbare apparaten onthullen tijdens haar evenement op 10 augustus met de Z Flip 4 en de Z Fold 4 beide verwacht, naast de Galaxy Watch 5 modellen.

We hebben veel geruchten gehoord over beide apparaten in de afgelopen maanden, maar het nieuwste lek onthult de prijs van de Z Flip 4 en het lijkt erop dat het duurder zal zijn dan zijn voorganger.

Volgens een leaker genaamd Sudanshu(via PriceBaba), zal de Samsung Galaxy Z Flip 4 beginnen bij €1080 (ongeveer £920) voor het 128GB model, terwijl het 256GB model €1160 (ongeveer £980) zal kosten in Europa. Het topmodel, dat naar verwachting 512 GB opslagruimte zal hebben - een nieuwe optie voor dit toestel - zal naar verluidt € 1280 (ongeveer £ 1100) gaan kosten.

Ter vergelijking, het basismodel van de Galaxy Z Flip 3 begint bij €1049, dus er is een kleine sprong voor het nieuwe model, ook al is het niet enorm. Het is vermeldenswaard dat, terwijl er een prijssprong voor Europa lijkt te zijn, de omzettingsprijs voor het Verenigd Koninkrijk zou suggereren dat de Z Flip 4 goedkoper zal zijn. We verwachten echter niet dat dit het geval zal zijn, met de startprijs van £949 - of hoger - waarschijnlijker.

Natuurlijk zijn deze prijzen nog niet bevestigd, en dat zal ook niet gebeuren totdat de Z Flip 4 op 10 augustus officieel wordt aangekondigd. Verwacht wordt dat de Z Flip 4 een gelijkaardig design zal behouden als zijn voorganger, met de mogelijkheid van een grotere cover display. Alle geruchten over de Z Flip 4 kunt u lezen in ons aparte artikel.

Geschreven door Britta O'Boyle.