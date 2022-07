Dit is hoeveel opvouwbare telefoons Samsung heeft verkocht

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Samsung heeft zeker de leiding genomen op het gebied van opvouwbare telefoons. Nadat het bedrijf in 2019 de Galaxy Fold lanceerde, volgde het in 2020 met de Galaxy Z Flip, voordat het eind 2020 een update uitbracht naar de tweede generatie Z Fold 2 en in 2021 opnieuw.

Als bedrijf domineert het de markt voor opvouwbare telefoons, terwijl Moto Razr moeite heeft om vorm te vinden, Huawei uit de gratie is geraakt en anderen een paar stappen achterlopen.

Maar hoeveel opvouwbare telefoons heeft Samsung eigenlijk verkocht?

Dankzij een artikel van Dr TM Roh, president en hoofd van MX Business bij Samsung, weten we nu dat Samsung in 2021 bijna 10 miljoen opvouwbare telefoons heeft verkocht.

We weten ook dat dit een stijging van 300 procent is ten opzichte van 2020, wat suggereert dat Samsung in 2020 ongeveer 3,3 miljoen opvouwbare telefoons heeft verkocht. Vergeet niet, dat is het jaar waarin de Flip werd geïntroduceerd naast de bijgewerkte Fold.

Als we een beetje verder gaan, worden we getrakteerd op een beetje meer details en is het tijd voor wat middelbare school wiskunde. Samsung zegt verder dat in 2021 70 procent van de kopers van een Galaxy vouwbaar toestel voor de Galaxy Z Flip ging, terwijl slechts 30 procent de grotere Galaxy Z Fold kocht.

Als je dat toepast op de bijna 10 miljoen toestellen, krijg je netjes ongeveer 7 miljoen Galaxy Z Flip verkopen en ongeveer 3 miljoen Galaxy Z Fold verkopen in 2021.

De Galaxy Z Flip zal waarschijnlijk het populairdere toestel zijn om een aantal redenen. Eerst en vooral is het goedkoper, dus toegankelijker voor meer kopers.

Ten tweede is het wat mensen verwachtten van een opvouwbare telefoon: hij wordt kleiner, in plaats van groter. Hoewel de Galaxy Z Fold wordt gepresenteerd als iets dat je toegang geeft tot een groter scherm zodat je productiever kunt zijn, is er geen tekort aan mensen die het een opvouwbare tablet noemen.

De Z Flip daarentegen heeft een retro-uitstraling en doet denken aan opvouwbare telefoons uit het verleden, terwijl hij dichtklapt zodat je hem gemakkelijk in een tas of zak kunt stoppen.

Deze details komen als we de lancering van de Galaxy Z Fold 4 en de Galaxy Z Flip 4 naderen, waarbij Samsung de vouwbare markt wil laten groeien met zijn vierde-gen apparaten.

Dat Galaxy Unpacked lanceringsevenement staat gepland voor 10 augustus, wanneer we zullen zien of Samsung genoeg heeft gedaan om die verkoopstijging nog verder door te zetten.

