Eerste Samsung Galaxy Z Fold 4 en Z Flip 4 persfoto's lekken

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Samsung heeft bevestigd dat het op 10 augustus een evenement zal houden waar het naar verwachting de Galaxy Z Fold 4, Galaxy Z Flip 4 en Galaxy Watch 5 modellen zal aankondigen.

Het bedrijf kondigde het evenement pas officieel aan op 19 juli, hoewel de datum daarvoor al was uitgelekt en de lekken vertonen geen tekenen van vertraging.

Evan Blass - die een uitstekende staat van dienst heeft - heeft een paar foto's van de Galaxy Z Fold 4 en de Galaxy Z Flip 4 gepubliceerd, die onthullen wat we kunnen verwachten van de nieuwe opvouwbare smartphones.

Hoewel er niet veel lijkt te veranderen, lijken de knoppen op beide modellen prominenter te zijn en lijken de frames hoekiger. Het kleurenaanbod van beide modellen is ook te zien op de afbeeldingen.

Verwacht wordt dat de Galaxy Z Fold 4 er net zo uit zal zien als zijn voorganger, met een boekachtig ontwerp. Er werd gesproken over een ingebouwde S Pen, maar de afbeelding van Blass van dit toestel bevestigt of ontkent dat gerucht niet.

De Galaxy Z Flip 4 zal naar verwachting ook in de voetsporen van zijn voorganger treden, met een horizontale vouw. Er is gezegd dat het zou kunnen komen met een grotere buitenste display, maar nogmaals, de afbeelding van Blass bevestigt of ontkent dit op dit moment niet.

Voorlopig is nog niets officieel, behalve de datum van de volgende Samsung Galaxy Unpacked. U kunt alle geruchten rond de Galaxy Z Fold 4 en Galaxy Z Flip 4 in onze afzonderlijke functies lezen.

Beste Black Friday 2021-telefoondeals: Samsung, OnePlus, Nokia en meer Door Chris Hall · 24 November 2021 De Black Friday-verkopen bieden al kortingen op een aantal telefoons.

Geschreven door Britta O'Boyle.