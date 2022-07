Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Samsung deelde onlangs een puzzel die suggereerde dat het op het punt stond een evenement aan te kondigen, en nu heeft het bedrijf bevestigd dat het inderdaad een Galaxy Unpacked-evenement zal houden in augustus.

Het evenement, dat op 10 augustus 2022 om 9 uur 's ochtends van start gaat, wordt live gestreamd op Samsung.com. Pocket-lint is van plan om het evenement te verslaan en het laatste nieuws te melden.

Samsung heeft een teaser van de uitnodiging vrijgegeven die er sterk op wijst dat foldables een groot aandachtspunt zullen zijn op het evenement. In het midden van de uitnodiging staat een gedeeltelijk opgevouwen Galaxy Z Flip-vormig toestel. Misschien is het de Galaxy Z Flip 4?

Hoe dan ook, men kan ervan uitgaan dat Samsung de show zal gebruiken om nieuwe opvouwbare toestellen aan te kondigen - misschien zelfs de opvolgers van de Galaxy Z Flip 3 en Fold 3 van vorig jaar .

De Galaxy Z Flip 4 krijgt volgens de geruchten een kleine update, want het toestel zou dezelfde vorm, dubbele camera's aan de achterkant en aan/uit-knop/vingerafdruksensor aan de zijkant kunnen hebben als de Flip 3. De Galaxy Z Fold 4, aan de andere kant, zal naar verwachting een bijgewerkt ontwerp hebben en een andere camera setup aan de achterzijde.

Van beide toestellen wordt verwacht dat ze op het volgende evenement van Samsung zullen verschijnen.

Waarschijnlijk staan er ooknieuwe Galaxy Watches op het programma, aangezien Samsung in zijn pre-preorderactie kortingen voor zowel een horloge als oordopjes vermeldt.

