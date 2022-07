Samsung bevestigt Fold 4 / Flip 4 evenement in cryptische tweet

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Samsung heeft de datum van zijn volgende Unpacked-evenement bevestigd, waar het naar verwachting de Galaxy Z Fold 4, Z Flip 4, Galaxy Watch 5 en Buds 2 Pro zal lanceren.

Echter, als je dacht dat het eenvoudig zou zijn, denk opnieuw. De Koreaanse techgigant plaatste de datum in een cryptisch bericht op Twitter dat ontcijferd moest worden.

We hebben je een geheim te vertellen. #SamsungUnpacked- Samsung Mobile (@SamsungMobile) 18 juli 2022

Een opeenvolging van drie afbeeldingen geeft je het gecodeerde bericht, een decoderlijst en het antwoord dat moet worden gedecodeerd.

Je kunt het zelf doen met de tweet hierboven, of kijk gewoon hieronder voor de echte datum (wij hebben het voor je gedaan).

Klaar...

Het Samsung Galaxy Unpacked-evenement wordt gehouden op "08 10 22", volgens een Amerikaans kalenderformaat. Dat is dus 10 augustus 2022, de datum die de afgelopen tijd al meerdere malen is uitgelekt.

De verwachting is dat Samsung zijn twee nieuwe opvouwbare toestellen zal debuteren - de Fold 4 en Flip 4 - plus de Galaxy Watch 5 met het nieuwste Wear OS. Ook de Samsung Galaxy Buds 2 Pro is de afgelopen weken flink uitgelekt.

We zullen het Galaxy Unpacked evenement uitgebreid behandelen als het over een paar weken plaatsvindt.

