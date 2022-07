Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Samsung organiseert zijn volgende Galaxy Unpacked-evenement op 10 augustus 2022 - althans, volgens een uitgelekte afbeelding van de uitnodiging.

De datum is al eerder genoemd, maar dit is de meest officieel ogende bevestiging tot nu toe.

Het is ook gepost door Evan Blass (@evleaks), die een van de meer betrouwbare online leakers is die er zijn. Hij postte eerder ook al afbeeldingen van de voorgestelde Samsung Galaxy Z Flip 4, die er ook overtuigend uitzien.

**Deze afbeelding is bewerkt om bepaalde details te verbergen**



Zie je wat ik daar deed? pic.twitter.com/BrH4sT99yU- Evan Blass (@evleaks) 18 juli 2022

Het evenement heet blijkbaar "Unfold Your World", wat het spel al zo'n beetje weggeeft.

Verwacht wordt datSamsung de Galaxy Z Fold 4 en de eerder genoemde Z Flip 4 zal aankondigen tijdens de online en mogelijk in-person persconferentie.

We hebben ook begrepen dat de Samsung Galaxy Watch 5 en Galaxy Buds 2 Pro hun opwachting zullen maken. Ook daarover zijn er de afgelopen tijd al genoeg lekken geweest.

Er zullen ongetwijfeld veel ogen gericht zijn op de volgende opvouwbare telefoons van Samsung, nu de markt voor opvouwbare apparaten in een stroomversnelling raakt en veel concurrerende fabrikanten ook worden getipt om hun eigen alternatieven in de komende maanden te introduceren.

Geschreven door Rik Henderson.