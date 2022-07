Samsung Galaxy Z Flip 4 officiële render lekt

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Samsung zal naar verwachting in augustus een evenement houden om de Galaxy Z Flip 4, Galaxy Z Fold 4 en de Galaxy Watch 5 modellen te onthullen. We hebben al beelden gezien van de Galaxy Watch 5 en Watch 5 Pro vanuit elke hoek, maar het nieuwste rapport pronkt met een "officiële" afbeelding van de Galaxy Z Flip 4.

Evan Blass publiceerde een rapport op 91 Mobiles dat de Galaxy Z Flip 4 van de zijkant laat zien. De site verzon ook een afbeelding die het nieuwe model toont tegen het 2021 model - de Galaxy Z Flip 3 - om de verschillen te laten zien.

Gebaseerd op de afbeelding, zal de Galaxy Z Flip 4 meer prominente knoppen hebben dan zijn voorganger, samen met een meer hoekig frame. De afbeelding toont het Bora Purple-model van de Z Flip 4, dat een rijkere kleur is dan het Lavender-model van de Z Flip 3.

Het lijkt er ook op dat de Z Flip 4 een iets ander scharnierontwerp heeft en de cameralenzen aan de achterkant van het 2022 toestel lijken meer uit te steken dan bij de Z Flip 3. Dat is voorlopig alles wat de afbeelding laat zien, hoewel eerdere rapporten en afbeeldingen hebben gesuggereerd dat het apparaat een iets groter buitenscherm en een verbeterde IP-rating zou kunnen bieden.

Deze 3 hoesjes houden je iPhone 13 slank, beschermd en ziet er fantastisch uit Door Pocket-lint International Promotion · 25 October 2021 Je kunt allerlei stijlen en beschermingsniveaus krijgen van Pitakas hoesjes.

Voorlopig is er nog niets officieel, maar u kunt alle laatste geruchten over de Galaxy Z Flip 4 lezen in onze aparte rubriek.

Geschreven door Britta O'Boyle.