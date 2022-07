Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Het geruchtenseizoen voor Samsung is in volle gang nu het bedrijf zich voorbereidt op de lancering van zijn volgende reeks opvouwbare en draagbare vlaggenschip-modellen. Naar verwachting zal het bedrijf zijn volgende Z Fold- en Z Flip-modellen onthullen, evenals de Galaxy Watch 5, tijdens een evenement in augustus.

Nu het lanceringsevenement van 10 augustus dichterbij komt, is het niet meer dan logisch dat er bewijs opduikt voor het bestaan van de apparaten.

Een van de meest recente informatiebronnen is een certificeringsvermelding die naam en modelnummer onthult, en een lek dat de verschillende opslagvarianten en kleuren toont.

Om met dat laatste te beginnen, dat afkomstig is van de historisch accurate Evan Blass op Twitter: uit een lijst blijkt dat Samsung mogelijk van plan is om vier verschillende kleuren te lanceren.

De lijst bevat het gebruikelijke Phantom Black, maar ook Beige, Burgundy Red en Gray/green. Uit de lijst blijkt ook dat we modellen zouden kunnen zien met 128GB, 256GB en 512GB opslagruimte.

Als de lijst klopt, betekent dit dat de kleuren van de Z Fold 4 vergelijkbaar zullen zijn met die van de Z Flip 3, en dat de opties Phantom Green en Phantom Silver van de Z Fold 3 niet aanwezig zullen zijn.

Alsof we nog meer bewijs nodig hadden dat Samsung werkte aan deze nieuwe opvouwbare boek-stijl om samen met de volgende clamshell te lanceren, zijn de twee telefoons beide geland op certificeringssite, NBTC.

Net als toen de Flip 4 op de site van de FCC belandde, is dit bewijs dat een lancering vrijwel zeker gaat gebeuren. De vermelding - volgens MySmartPrice - onthult de namen en modelnummers van beide aankomende toestellen. De Z Fold 4 heeft modelnummer SM-F936B/DS, terwijl de Z Flip 4 SM-F721B is.

Wat de andere details betreft, wordt beweerd dat de Z Fold 4 een evolutie is van de Fold 3, met een minder opvallende plooi in het scherm, een verbeterde batterij en de Snapdragon 8 Gen 1-processor.

Of deze verwachtingen en beweringen waar zijn, zal weer blijken tijdens de lancering die - op dit moment - wordt verwacht rond 10 augustus.

Geschreven door Cam Bunton.