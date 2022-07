Samsung Galaxy Z Flip 4 verschijnt op FCC, lancering aanstaande

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Samsung zal naar verwachting de Galaxy Z Flip 4 onthullen naast de Z Fold 4 en de Galaxy Watch 5 smartwatches in de komende paar maanden, en het nieuwste detail suggereert dat we dichter bij de lancering komen.

De Samsung Galaxy Z Flip 4 is verschenen op de website van de Federal Communications Commission (FCC), waar alle elektronische apparaten doorheen moeten voordat ze in de VS worden verkocht.

Hoewel de vermelding niet veel onthult over het toestel zelf, alleen dat het Bluetooth, Wi-Fi 802.11a/n/ac/ax, NFC, draadloos opladen en ondersteuning voor meerdere banden van 4G en 5G zal bieden, weten we al stukjes dankzij eerdere lekken.

Er wordt beweerd dat de Galaxy Z Flip 4 een aantal kleine aanpassingen aan het ontwerp zal krijgen, met inbegrip van de mogelijkheid van een iets grotere cover display en er wordt gedacht dat het in vier kleuren zal worden aangeboden. Wat de hardware betreft, zal de Galaxy Z Flip 4 naar verwachting draaien op de Snapdragon 8 Gen 1 chipset met 8GB RAM en er wordt ook gesproken over een 3700mAh batterij.

Natuurlijk is er nog niets bevestigd, en dat zal waarschijnlijk ook niet gebeuren tot Samsung's Galaxy Unpacked lanceringsevenement, dat naar verluidt zal plaatsvinden op 10 augustus, maar we krijgen in ieder geval een idee van wat we kunnen verwachten.

Voor nu kunt u ons Samsung Galaxy Z Flip 4 artikel lezen voor al het laatste nieuws en geruchten over het toestel.

Geschreven door Britta O'Boyle.