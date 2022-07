Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Samsung zou de Exynos chips wel eens kunnen gaan dumpen in de wereldwijde versies van haar volgende serie vlaggenschip smartphones, de Galaxy S23.

Dat is tenminste volgens de betrouwbare industrie-analist Ming-Chi Kuo, die opmerkt dat het Koreaanse bedrijf voor de volgende S-serie toestellen uitsluitend Qualcomm Snapdragon-processors zal gebruiken.

Dit zou een duidelijke verandering in strategie zijn ten opzichte van wat we de afgelopen jaren hebben gezien, waarbij Samsung Snapdragon heeft gebruikt in de Amerikaanse versie van zijn smartphones en Exynos-chips heeft bewaard voor die in Europa en Azië.

De verschillen waren klein, maar uit batterijlevensduur en prestatietests is gebleken dat de hardware van Qualcomm comfortabel een betere ervaring kan bieden dan die van Samsung.

Kuo geeft aan dat het een probleem is dat Samsung moeilijk kan negeren.

"S23 neemt mogelijk geen Exynos 2300 van Samsung 4nm aan omdat het niet in alle opzichten kan concurreren met SM8550," zei de analist op Twitter, waarbij hij het had over de volgende chips van Samsung en Qualcomm.

Als Samsung voor de volgende S-serie inderdaad kiest voor Qualcomm's vlaggenschip-chip, komt het Exynos-platform in een lastig parket terecht.

We zullen echter ook nog een lange tijd moeten wachten om zeker te weten of dit is wat het bedrijf in gedachten heeft. Hoewel de geruchten over de Galaxy S23 aan kracht beginnen te winnen, zal het toestel naar verwachting pas begin 2023 officieel worden aangekondigd.

Voor die tijd moeten we uitkijken naar de Galaxy Z Flip 4 en Z Fold 4, die beide volgende maand worden onthuld.

Geschreven door Conor Allison.