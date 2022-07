OnePlus Nord 2T vs Samsung Galaxy A53: Wat moet u kopen?

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Een tijd lang was OnePlus de kampioen in het aanbieden van geweldige prestaties zonder de prijs. En dat is nog steeds tot op zekere hoogte waar, tenminste als het gaat om zijn Nord familie. De OnePlus Nord 2T is een heleboel telefoon voor het geld, maar hoe verhoudt hij zich tot de concurrerende mid-rangers van de grote namen? Om precies te zijn, de Galaxy A53 van Samsung.

De verkoopprijzen van beide toestellen zijn vergelijkbaar, en beide hebben hun sterke en zwakke punten. Dus waar moet je je geld aan uitgeven? Bekijk de video hieronder om te zien wat wij ervan vinden, of lees hieronder verder.

OnePlus: 159,1 x 73,2 x 8,2 mm - 190 g

Samsung: 159,6 x 74,8 x 8,1 mm - 189 g

OnePlus: Glazen voor- en achterkant, kunststof frame - geen waterdichtheid

Samsung: Glazen voorkant, plastic achterkant en frame - IP67-classificatie water-/stofbestendigheid

In tegenstelling tot sommige van onze andere vergelijkingen tussen producten van dezelfde prijsklasse, zijn de verschillen tussen de twee telefoons onmiddellijk duidelijk, zelfs als het gaat om de basis van het ontwerp. Of het nu gaat om de vorm, het gevoel in de hand of de gebruikte materialen, ze zijn totaal verschillend op manieren die daadwerkelijk een verschil maken voor de ervaring.

De Samsung heeft bijvoorbeeld een volledig vlakke achterkant, terwijl OnePlus voor gebogen randen heeft gekozen. Als je daarbij optelt dat Samsung een zachte, plastic achterkant heeft en OnePlus een glanzend glas, is het moeilijk voor te stellen dat ze nog meer verschillen.

Enerzijds ligt het toestel door de gebogen randen beter in de hand bij de OnePlus. De glanzende achterkant is echter een stuk gladder dan die van de Samsung, zodat je misschien wat meer grip nodig hebt om het toestel vast te houden of - op zijn minst - dat het van veel oppervlakken zal afglijden.

Het is een van die vreemde gevallen waarin we de voorkeur geven aan het gevoel in de hand van de OnePlus, maar om praktische redenen waarschijnlijk zouden kiezen voor de Samsung-benadering. En dan hebben we het nog niet eens over het ontwerp van de camerabehuizing. Waar Samsung dit vrij minimale en subtiele gebied heeft dat naadloos oploopt uit hetzelfde materiaal als het achterpaneel, heeft OnePlus een uitpuilend gedrocht dat er helemaal niet goed uitziet.

Wat de voorkant betreft, hebben beide toestellen een plat scherm met een perforatiecamera. Samsung heeft gekozen voor de camera precies in het midden, wat volgens ons veel logischer is, al was het maar omdat we vinden dat die minder in de weg zit en de voorkant een gevoel van symmetrie geeft.

Het andere punt van overweging vanuit het ontwerpstandpunt is water- en stofbestendigheid. De telefoon van Samsung is IP67-gecertificeerd, wat betekent dat hij in vrij ondiep water kan worden ondergedompeld en dat alles in orde is. Nord heeft een zekere waterbestendigheid en zal waarschijnlijk een spetter of dagelijks ongelukje overleven, maar heeft geen officiële rating.

Een klein ding in het voordeel van OnePlus - haptische feedback. Als je aan het typen bent, heeft de Samsung een veel goedkoper zoemend gevoel als feedback, de OnePlus heeft een subtieler tikgevoel, wat een stuk prettiger is.

OnePlus: 6,43-inch AMOLED 90Hz - 1080 x 2400 resolutie

Samsung: 6,5-inch AMOLED 120Hz - 1080 x 2400 resolutie

OnePlus: Android 12-gebaseerd OxygenOS

Samsung: Android 12-gebaseerde OneUI

Wat interessant is, is dat - althans vanuit het oogpunt van de specificaties - de twee schermen zeer vergelijkbaar zijn. Dat van Samsung is met 6,5 inch iets groter dan dat van OnePlus met 6,43 inch, maar de twee hebben dezelfde resolutie van 1080 x 2400 en zijn beide voorzien van hetzelfde Gorilla Glass 5.

Dat gezegd hebbende, is er nog steeds een verschil. Samsung's 120Hz piek verversingssnelheid is bijvoorbeeld hoger dan de 90Hz van de OnePlus Nord. Maar dat maakt misschien niet het verschil dat je zou denken. Zoals we zullen bespreken in het prestatiegedeelte, doet degene die vloeiender en sneller zou moeten aanvoelen dat in veel gevallen niet.

Als je ze naast elkaar bekijkt, met beide in hun natuurlijke stand, is er ook een verschil in kleur en contrast. De OnePlus lijkt bijvoorbeeld iets meer verzadigd te zijn en heeft een hoger contrast, waardoor foto's er iets meer uitspringen. Dat heeft echter ook zijn nadelen. We hebben gemerkt dat met blekere/blanke huidtinten, de algemene indruk een veel rozere/meer rode look is. Sinaasappels, roze en rood grenzen zelfs een beetje aan de oververzadiging.

De natuurlijke look van Samsung is natuurlijker en levensechter. Met een iets goudkleurigere tint is hij minder agressief in rood en maakt hij alles zachter en aangenamer. Natuurlijk kunt u bij beide de kleuren en kalibratie tot op zekere hoogte aanpassen, en kunt u instellingen kiezen met levendigere kleuren, plus de witbalans bijstellen.

Wat de helderheid betreft, lijkt er hier niet veel verschil te zijn. Ze zijn allebei relatief helder.

Wat de software betreft, draaien ze allebei op Android 12 gebaseerde systemen. Samsung met een vrij zware aanpak met OneUI en veel vooraf geladen apps van Samsung. OnePlus heeft OxygenOS, dat niet veel extra's toevoegt en in veel opzichten schoner is.

Samsung zal u echter een vrij lange verbintenis tot software en beveiligingspatches geven. Bij OnePlus krijgt u 2-3 jaar lang grote updates.

OnePlus: MediaTek Dimensity 1300-processor

Samsung: Exynos 1280-processor

OnePlus: 8 GB/128 GB of 12 GB/256 GB

Samsung: 4 GB, 6 GB of 8 GB RAM - 128 GB of 256 GB opslagruimte

OnePlus: 4500mAh batterij met 80W snelladen

Samsung: 5000 mAh batterij met 25 W opladen

Over naar de prestaties, snelheid en batterij, en zoals we al een beetje in het softwaregedeelte hebben vermeld, lijkt de softwareaanpak van OnePlus heel erg gericht op licht, vloeiend en snel zijn, en dat vertaalt zich in een telefoonervaring die een stuk responsiever aanvoelt dan de Samsung.

Het verschil in alledaagse taken, of gewoon het navigeren door de gebruikersinterface is dag en nacht. Het voelt gewoon veel soepeler en sneller aan. Of - beter gezegd - constanter responsief. Die van Samsung kunnen snel aanvoelen, maar zoals we bij de duurdere S22-modellen hebben gemerkt, leken sommige delen van de interface een beetje te haperen en stotteren.

Wat de processor betreft, is de Nord 2T uitgerust met de MediaTek Dimensity 1300-processor, die - hoewel hij niet van vlaggenschipniveau is - toch goed presteert. We hadden geen problemen met het laden van onze favoriete games of apps.

En wanneer je ze naast elkaar vergelijkt, was de Nord merkbaar sneller met het laden dan de Samsung. Zelfs basis apps zoals Twitter, Amazon shopping of YouTube deden er ongeveer een seconde langer over op de Exynos 1280. Het wordt ook geleverd met meer RAM-geheugen als standaard dan de Samsung. In het Verenigd Koninkrijk heeft de Nord 8 GB of 12 GB RAM en 128 GB of 256 GB opslagruimte. De Samsung wordt geleverd met 6 GB en 128 GB, maar heeft ook de optie om dit uit te breiden via een MicroSD-kaart.

Wat de levensduur van de batterij betreft, is het waarschijnlijk geen verrassing dat we - voor het grootste deel - meestal meer over hadden na een dag met de Samsung dan met de OnePlus. Dat was te verwachten gezien de grotere 5000mAh batterij versus de Nord 2T's 4500mAh. Met 2-3 uur relatief licht gebruik - sociale media en dergelijke - zou de Nord de dag eindigen met ergens tussen de 35-40 procent over, Samsung's zou meer als 50 procent zijn, waardoor het bijna een twee dagen batterij is.

De twee konden echter niet meer verschillend zijn als het gaat om oplaadtijd. De OnePlus Nord 2T's 80W bedrade oplader - die in de doos wordt geleverd - kan de batterij van de telefoon in ongeveer 27 minuten bijvullen. En het grootste deel van dat bijvullen gebeurt binnen slechts 15 minuten.

Die van Samsung haalt slechts 25 W, en dat is alleen als je een compatibele lader hebt. Hij wordt niet met een lader geleverd.

OnePlus: 50MP primair, 8MP ultrabreed, 2MP dieptesensor

Samsung: 64MP primair, 12MP ultrabreed, 5MP macro, 5MP dieptesensor

Hoewel de camerasystemen vergelijkbaar zijn, zijn ze niet identiek. Beide beginnen met primaire camera's met een hogere resolutie. OnePlus gaat met 50-megapixel, Samsung 64-megapixel. Dan hebben de twee ultra wides - OnePlus 8-megapixel, Samsung 12-megapixel.

Dan zijn er nog toegevoegde sensoren met een lage resolutie. OnePlus heeft 2-megapixel diepte, waar Samsung een 5-megapixel macro en 5-megapixel diepte heeft. Voor deze vergelijking zullen we ons echter richten op de primaire en ultrawide, in plaats van de lagere resolutie zinloze extra lenzen.

Wat we hebben gemerkt bij het gebruik van de Nord naast de Samsung is dat de hoofdcamera op de Nord 2T over het algemeen sterk is. Het produceert scherpe beelden met goed gebalanceerde hoge lichten en schaduwen. Geen gekke overbelichting of afschuwelijk contrast.

In vergelijking met de Samsung vonden we ook dat de kleuren realistischer werden weergegeven. Samsung duwt een beetje meer in de richting van nep/hyperreal, gezien in de groenen. OnePlus lijkt meer te neigen naar een warmere/meer oranje look. Samsung lijkt soms ook een beetje te overbelichten.

Als het op ultrawide aankomt, is het echter andersom. De camera van de Nord 2T is merkbaar slechter als het aankomt op details, balans tussen hoge lichten en schaduw. De resultaten zijn behoorlijk uitgebleekt en missen scherpte in vergelijking met de Samsung.

Samsung heeft de resultaten tussen de twee camera's ook goed uitgebalanceerd. Dus ondanks het feit dat de Nord naar onze mening de sterkere primaire camera heeft, doet de utlbrede camera afbreuk aan de ervaring. We hebben liever twee camera's die qua resultaten op zijn minst een beetje op elkaar zijn afgestemd, ook al is de hoofdcamera niet de allerbeste.

OnePlus: £369

Samsung: £399

Kijkend naar de verkoopprijzen, is er weinig verschil in kosten tussen de twee telefoons. Voor de 8GB/128GB-variant van de Nord 2T moet je rekenen op een vanafprijs van £ 369.

Voor Samsung is het een volledige verkoopprijs van £ 399, maar de meeste retailers hebben dat inmiddels afgeprijsd en misschien vindt u zelfs de beste deal in uw omgeving wel goedkoper dan de OnePlus.

Uiteindelijk komt het neer op twee belangrijke dingen: Prestaties/snelheid, en camera's.

Als u een telefoon wilt die soepel aanvoelt, elke app snel laadt en gewoon snel werkt, dan is de OnePlus uw telefoon. Bovendien laadt hij ook nog eens heel snel op en is de software-ervaring minder bloat-zwaar.

In het voordeel van Samsung zijn de consistentere resultaten tussen de camera's en de langere batterijduur. Bovendien is Samsung de afgelopen maanden over het algemeen beter geweest in het uitrollen van software- en beveiligingsupdates.

Geschreven door Cam Bunton.