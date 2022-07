Samsung lanceert robuuste Galaxy XCover6 Pro

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Samsung heeft de XCover6 Pro onthuld, een telefoon die zich richt op iedereen die in een omgeving werkt waar het kunnen vertrouwen op zijn telefoon een must-have is.

Het is de eerste productiviteitstelefoon van Samsung met 5G-connectiviteit, wat een grote stimulans is voor iedereen die in het veld werkt en toch bliksemsnel internet wil als hij dekking heeft.

Een zeer welkome functie in elke telefoon, en een die in de loop der jaren steeds zeldzamer is geworden, is een verwisselbare batterij - en de XCover6 biedt precies dat, zodat u een opgeladen batterij kunt verwisselen als de uwe versleten is voor een batterijlevensduur die zo ongeveer net zo lang is als u bereid bent om batterijen opgeladen te houden.

Met Samsung's DeX-systeem kun je de telefoon gebruiken als een draagbare computer door hem aan te sluiten op een beeldscherm, iets wat waarschijnlijk beroepsmatig nuttiger is dan het voor de meeste mensen is op andere Samsung-toestellen.

De telefoon heeft IP68 waterdichtheid en MIL-STD-810H certificering, dus hij is gebouwd om zelfs extreme weersomstandigheden te weerstaan, en heeft blijkbaar specifieke aanpassingen gekregen om ervoor te zorgen dat hij werkt in vochtige en regenachtige situaties buitenshuis.

Het zal krijgen beveiligingsupdates voor ten minste vijf jaar, en OS-updates voor vier, volgens Samsung, terwijl de vervangbare batterij en het gebruik van gerecycled kunststof moet betekenen dat het vermindert zijn impact op het milieu enigszins.

In termen van de werkelijke specificaties, ondertussen, het heeft een 6,6-inch 120Hz display, is iets minder dan 10 mm dik en packs in twee achtercamera's - een 50MP hoofd shooter samen met een 8MP ultrawide. De 128 GB opslagruimte aan boord wordt aangevuld met een microSD-kaartsleuf voor uitbreiding.

Apple iPhone 13 aanbiedingen: Ontdek waar je de beste deals kunt vinden voor de nieuwste smartphones Door Conor Allison · 1 juli 2022

De telefoon zou later in juli beschikbaar moeten zijn, maar we weten nog geen prijs voor het toestel.

Geschreven door Max Freeman-Mills.