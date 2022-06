Samsung werkt mogelijk aan een goedkopere opvouwbare

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Samsung is naar verluidt van plan om de reeks opvouwbare telefoons die het aanbiedt uit te breiden door op een gegeven moment binnenkort een goedkopere reeks opties voor kopers open te stellen.

Deze telefoons zouden blijkbaar voor de Z Fold- en Z Flip-lijn zijn wat de Galaxy A-telefoons zijn voor de Galaxy S-vlaggenschepen.

Dat betekent dat ze aantrekkelijke specificaties moeten bieden, maar een lagere kwaliteit van de bouw en afwerking om de lagere kosten te verklaren, en vermoedelijk zouden ze daarom een van de eerste echt betaalbare opvouwbare telefoons van fatsoenlijke kwaliteit bieden.

Uit het rapport van ETNews wordt echter niet duidelijk in welke bochten ze precies zullen snijden. Het feit dat goedkopere telefoons Samsung's opvouwbare dominantie nog verder zouden kunnen uitbreiden is vrij duidelijk, maar Samsung zal er wel voor moeten zorgen dat de telefoons van goede kwaliteit zijn.

Een deel van de reden waarom opvouwbare smartphones nog steeds erg prijzig zijn, is immers dat het ingewikkeld is om ze te bouwen en dat ze ook duur zijn, dus we zullen onder de indruk zijn als Samsung het prijskaartje bijzonder ver naar beneden kan krijgen.

Dit is niet de eerste keer dat we horen dat Samsung streeft naar een betaalbare opvouwbare telefoon, aangezien er in 2020 nogal wat ophef was over een mogelijke Galaxy Fold Lite, maar die is er nooit gekomen. Misschien is dit gewoon hetzelfde project, veel verder in de toekomst.

Geschreven door Max Freeman-Mills.