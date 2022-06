Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Wanneer koffie en tech botsen resulteert dat vaak in dure reparaties, maar met de nieuwste samenwerking tussen Starbucks en Samsung is het tegenovergestelde waar.

Het duo brengt een serie thematische beschermhoesjes uit voor de Galaxy S22, S22+, S22 Ultra en de Galaxy Buds 2.

Er zijn echt leuke beslissingen genomen met deze collectie, waaronder het veranderen van een van Samsung's signature case straps in een Starbucks bon.

Het meest bizarre is echter een Galaxy Buds hoesje dat je oplader verandert in een mini koffiemok, compleet met latte art.

Het is de minst praktische van het stel, maar het is de extra bulk waard voor het ronduit schattige uiterlijk.

De Galaxy Buds hoesjes zijn compatibel met de Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live en Galaxy Buds 2 - dankzij het feit dat ze alle drie bijna identieke hoesafmetingen hebben.

Samsung is geen vreemde op het gebied van schattige samenwerkingen, eerder dit jaar lanceerde het een Pokemon-thema hoesje dat je oordopjes transformeerde in een Pokeball.

Er is echter slecht nieuws, en dat is het feit dat de collectie exclusief is voor Samsung's thuisland, Zuid-Korea.

Als je in staat bent om de hoesjes te kopen, zijn ze nu verkrijgbaar, maar je zult er snel bij moeten zijn, want het is een beperkte oplage.

