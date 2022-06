Samsung Galaxy S23 zou verbeterde frontcamera kunnen krijgen

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Samsung is mogelijk bezig met het upgraden van een kernonderdeel van zijn vlaggenschip Galaxy S23-smartphone line-up, volgens een nieuw rapport.

GalaxyClubNL zegt dat het van bronnen heeft gehoord dat de telefoon een nieuwe 12MP selfiecamera zal hebben, in vergelijking met de 10MP die Galaxy-telefoons nu al een paar jaar hebben.

Hoewel de exacte componenten misschien zijn veranderd en belangrijke softwareverbeteringen steeds betere selfie-prestaties hebben gebracht, is het toch leuk om te horen dat we misschien een ruwe resolutie bump krijgen.

Dit zou kunnen leiden tot scherpere selfies van telefoons die op dit front ook goed zouden presteren als er helemaal niets zou veranderen, hoewel er dan één grote potentiële variabele overblijft.

Under-display camera 's (UPC's) beginnen een beetje gebruikelijker te worden, en als Samsung de selfiecamera op zijn hoofdtelefoon opnieuw bekijkt, zou het tijd kunnen zijn om naar een geheel nieuw formaat over te stappen door zelf een UPC te gebruiken.

Er is nog geen officiële suggestie van Samsung dat het deze kant op zal gaan, maar dat is geen verrassing - officiële details over de telefoon zijn nog lang niet te verwachten.

Geschreven door Max Freeman-Mills.