Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Samsung zal naar verwachting meer kleuropties aanbieden in de Bespoke Edition van de aankomende Galaxy Z Flip 4.

De Bespoke Edition, die vorig jaar voor het eerst werd geïntroduceerd op de Galaxy Z Flip 3, was een mix van de typische kleurstellingen die door retailers werden aangeboden. Wie via Samsung bestelde, kon kiezen uit 49 mogelijke kleurencombinaties.

De Bespoke Edition lijkt niet alleen een comeback te maken voor de aankomende smartphone, maar zal volgens de berichten ook over nog meer combinaties beschikken en in meer landen beschikbaar zijn.

De volledige details over de kleuren zijn natuurlijk nog niet duidelijk, maar er zullen naar verluidt "veel meer" opties zijn dan we zagen aangeboden via de derde-gen speciale editie van de smartphone. De verwachting is echter dat het toestel dezelfde aanpassingsmogelijkheden zal bieden, wat betekent dat klanten nog steeds kleuren kunnen kiezen voor de boven- en onderkant van de achterkant, en ook kunnen kiezen tussen een glanzend en mat frame.

Zoals we al zeiden, zal het ook naar verluidt worden uitgebreid naar meer markten. Terwijl de Bespoke Edition momenteel beschikbaar is in het Verenigd Koninkrijk, de VS, Canada, Duitsland, Frankrijk, Australië en Korea, lijken meer delen van Europa en Azië ook in de rij te staan om de aanpasbare versie te ontvangen.

Aangezien Samsung de opvouwbare telefoon naar verwachting in augustus zal onthullen, hoeven we niet lang meer te wachten tot alle details officieel worden. Toch is het nog niet helemaal duidelijk of de Bespoke Edition vanaf de lancering beschikbaar zal zijn of later in het jaar zal verschijnen - zoals we zagen bij de Z Flip 3 - dus blijf op de hoogte voor meer details zodra we die krijgen.

Geschreven door Conor Allison.