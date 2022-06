Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Een telefoon waarvan gedacht wordt dat het de Samsung Galaxy Z Fold 4 is, is opgedoken op de populaire benchmarking tool, Geekbench 5 en laat zien - vergelijkbaar met een Z Flip 4 lek - dat de telefoon uitgerust zou kunnen zijn met de nieuwste Snapdragon 8+ Gen 1 processor.

Het telefoonmodel SM-F936U laat prestaties zien die we verwachten van de nieuwste en beste Snapdragon smartphone processor van Qualcomm.

Als het benchmarkresultaat echt is, en het gaat om de Z Fold 4, dan past het heel goed bij wat we verwachtten voor het volgende opvouwbare vlaggenschip van Samsung. Zoals altijd is er echter een zeer reële mogelijkheid dat elk Snapdragon-aangedreven model beperkt is tot specifieke regio's.

In het verleden heeft Samsung telefoons met zijn eigen vergelijkbare Exynos-processor gelanceerd in de meeste markten over de hele wereld, maar lanceert Snapdragon-aangedreven modellen in de Verenigde Staten en China.

Of dat ook het geval is voor de Galaxy Z Fold 4 wanneer deze wordt gelanceerd, is nog maar de vraag.

Verwacht wordt dat de telefoon ergens deze zomer wordt gelanceerd, met 10 augustus als geplande onthullingsdatum. Als dat zo is, zou dat Samsung een paar weken voorsprong geven op alle andere grote tech aankondigingen die begin september tijdens Europa's grootste tech beurs, IFA, zullen plaatsvinden.

Geschreven door Cam Bunton.