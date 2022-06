Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Samsung's aankomende Galaxy Z Flip 4 zou wel eens het ontwerp van zijn clamshell-telefoon kunnen veranderen, maar een nieuw lek suggereert dat het ook onder de motorkap een veelzeggende verandering zal doorvoeren.

Sammobile heeft beelden in handen gekregen van een nieuw dubbel batterijsysteem dat naar verluidt de Z Flip 4 zal aandrijven, met een 2.555mAh eenheid gekoppeld aan een kleinere 1.040mAh eenheid. Dit maakt 3,700mAh in totale capaciteit, wat een merkbare upgrade is ten opzichte van de Z Flip 3.

Die telefoon had een 3,330mAh batterij, dus je praat over een behoorlijke uplift die wel eens zou kunnen resulteren in een betere batterijduur voor de daadwerkelijke gebruiker.

Dat hangt er natuurlijk vanaf of Samsung ook probeert om meer energievretende functies uit de nieuwere telefoon te halen.

Als het toestel bijvoorbeeld een verbeterd scherm heeft, zou de extra accucapaciteit teniet kunnen worden gedaan door de hogere eisen die de hardware eraan stelt.

De telefoon kan nu blijkbaar ook opladen met een snelheid van 25 W, dus sneller opladen zou hoe dan ook mogelijk moeten zijn.

We hebben geen officieel woord van Samsung over de Z Flip 4, maar het wordt steeds meer warmte in termen van geruchten en lekken, dus we kunnen niet al te ver af van het horen van iets meer substantiële.

Apple WWDC speciale editie - Pocket-lint Podcast 157 Door Rik Henderson · 14 juni 2022

Geschreven door Max Freeman-Mills.