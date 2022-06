Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Er zijn gelekte afbeeldingen opgedoken van de Samsung Galaxy Z Flip 4, waarop het display van de smartphone te zien is en een bijna onbestaande plooi.

We hebben de afgelopen maanden veel geruchten over de Galaxy Z Flip 4 voorbij zien komen, maar dit zou de eerste keer zijn dat het toestel daadwerkelijk in levenden lijve is uitgelekt.

Ze komen ook overeen met eerdere renders, met slechts een zeer lichte schittering op de plaats waar de displayplooi eerder is verschenen. De beelden, zoals hieronder te zien, laten de vermeende Z Flip 4 zien met zowel het scherm open en dicht, als van de zijkant.

De glanzende buitenkant van de telefoon lijkt te zijn vervangen door een matte afwerking voor dit specifieke model, maar afgezien van dit, is het erg moeilijk om duidelijke verschillen te zien tussen de gelekte smartphone en de huidige Galaxy Z Flip 3.

We moeten ook opmerken dat zelfs de vouw van het hoofdscherm niet minder prominent is geworden. Hoewel het minder opdringerig lijkt in de gelekte beelden, hebben we ook veel ervaring met deze telefoon, en hoe het eruit ziet hangt echt af van waar het licht weerkaatst op de vouw.

Elders lijkt het scherm aan de voorkant opnieuw te zijn verbonden met een dual-camera setup, en dezelfde hole-punch selfie camera is te vinden op het hoofdscherm.

We verwachten rond augustus officiële aankondigingen te zien voor de volgende generatie opvouwbare telefoons van Samsung - waartoe ook de Z Fold 4 zou moeten behoren - dus we hoeven niet lang meer te wachten om te zien wat er precies is veranderd tussen de generaties.

Tussen nu en dan zullen er echter nog veel meer lekken en geruchten naar buiten komen, dus blijf op de hoogte.

Geschreven door Conor Allison.