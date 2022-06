Samsung maakt van Samsung Pay een portemonnee voor kaarten, wachtwoorden, tickets en digitale sleutels

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - In een beweging die misschien niemand zal verrassen, heeft Samsung aangekondigd dat het Samsung Pass in Samsung Pay gaat vouwen. De verandering weerspiegelt Google's eigen Wallet aankondiging, waar er één locatie zal zijn voor al je beveiligde tokens, in plaats van ze te verspreiden over verschillende apps.

Samsung houdt vast aan de naam Samsung Pay, maar de dienst wordt veel inclusiever, zodat al die elementen die je beveiligd wilt houden op één plek te vinden zijn - en dat wordt ook uitgebreid naar digitale activa, zoals Bitcoin.

De update wordt in eerste instantie in Zuid-Korea uitgerold en zal ook naar andere regio's worden uitgebreid, wanneer we een beter idee krijgen van wat er precies zal worden ondersteund.

Met de nieuwe dienst heb je bijvoorbeeld toegang tot je instapkaarten van een vliegtuigmaatschappij en kun je digitale sleutels registreren voor de toegang tot auto's. Er moet dus nog wel wat aan het ecosysteem worden gebouwd.

Veel van het nut van een dergelijke app zal afhangen van hoe goed het integreert alle diensten die u wilt gebruiken.

Natuurlijk zal het de concurrentie aangaan met Google's nieuwe Wallet - net zoals Samsung-toestellen in het verleden de keuze hebben geboden tussen Samsung Pay en Google Pay - en we gokken dat het daarom op thuisbasis in Korea begint.

De verandering zal komen voor toestellen die draaien op Android 9 en hoger, maar op dit moment is het niet duidelijk wanneer we veranderingen zullen zien in de VS of Europa.

Geschreven door Chris Hall.