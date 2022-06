Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Samsung zal naar verwachting voor het einde van het jaar de Galaxy Z Fold 4, Galaxy Z Flip 4 en de Galaxy Watch 5 lanceren en het nieuwste lek heeft ons een potentiële aankondigingsdatum gegeven.

Volgens Jon Prosser - die een zo-zo track record heeft - zal Samsung de opvolgers van de Galaxy Z Fold 3, Galaxy Z Flip 3 en de Watch 4 op 10 augustus 2022 aankondigen.

In een tweet beweerde Prosser dat de Galaxy Z Fold 4 zal komen in de kleuren Phantom Black, Green en Beige, terwijl de Galaxy Z Flip 4 zal komen in de kleuren Graphite, Bora Purple, Pink Gold en Blue. Pre-orders voor beide toestellen starten naar verluidt op dezelfde dag als hun aankondiging - 10 augustus - met beschikbaarheid vanaf 26 augustus.

Prosser beweerde ook dat er drie modellen van de Galaxy Watch 5 zouden komen. Er wordt gezegd dat er een 40mm standaard model zal komen in Phantom Black, Silver en Pink Gold kleuren, een 44mm standaard model in Phantom Black, Silver en Sapphire kleuren en een Galaxy Watch 5 Pro model met een 46mm behuizing en Phantom Black en Silver kleuren.

Alle Galaxy Watch 5 smartwatch-modellen zullen naar verluidt op 10 augustus worden aangekondigd, samen met de Z Fold 4 en Z Flip 4, en de pre-orders zullen die datum ook van start gaan.

Net als de opvouwbare smartphones zullen de Galaxy Watch 5 en Watch 5 Pro modellen naar verluidt vanaf 26 augustus verkrijgbaar zijn. De timing past in eerdere tijdlijnen van Samsung, hoewel er nog niets is bevestigd door het bedrijf. Voor nu kun je alles lezen over de Samsung Galaxy Z Fold 4 en de Galaxy Z Flip 4 in onze afzonderlijke features.

Geschreven door Britta O'Boyle.