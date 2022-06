Samsung Galaxy A53 tips en trucs: 13 coole functies om te proberen

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Elke andere Android-telefoon heeft een aantal softwaretweaks die afwijken van de ervaring die je zou krijgen als je een Pixel of een budget-Android van Nokia zou kopen. Iets dat het uniek maakt voor die fabrikant. Dat geldt zeker voor Samsung die zijn eigen One UI op telefoons als de Galaxy A53 5G laadt.

In de video hieronder laten we je een verzameling van functies zien die we het meest nuttig hebben gevonden in onze tijd met de telefoon, en de meeste van hen zijn niet beperkt tot de Galaxy A53. Zolang je een moderne Samsung telefoon hebt met Android 12, zou je moeten merken dat de meeste van deze functies ook voor jou bestaan.

Auto-helderheid op smartphones is de laatste jaren erg goed geworden, maar soms is het een gebied dat niet zo goed is op deze mid-range producten. Soms wil je de helderheid handmatig aanpassen zonder dat je twee keer moet vegen om bij de bediening te komen. Om de helderheid gemakkelijker te bereiken, kunt u deze met één veeg omlaag vanaf de bovenkant van het scherm laten weergeven.

Veeg twee keer naar beneden om de snelle instellingen naar beneden te halen en tik op de drie puntjes in de hoek. Kies nu de optie 'Snelle paneelindeling' en vervolgens 'Helderheidsregeling'. Tik op 'Altijd tonen', en telkens wanneer je nu naar beneden veegt over je meldingen, krijg je een schuifregelaar voor de helderheid van het scherm boven aan je scherm.

Soms hebben we gemerkt dat bij bepaalde apps, met name games, de beelden niet altijd op het scherm passen. In plaats daarvan plaatst Samsung een balk over de bovenkant om de camera-uitsparing te verbergen. Je kunt dit echter handmatig wijzigen voor elke app die je wilt.

Stel dat je bijvoorbeeld Mario Karts of Call of Duty wilt wijzigen, ga dan naar Instellingen > Beeldscherm en zoek in de lijst naar 'Apps op volledig scherm'. Kies nu de camera uitsnede optie onderaan en je ziet een lijst van al je geïnstalleerde apps. Zoek de app die je wilt wijzigen, selecteer hem en - als je geen zwarte balk bovenaan wilt - kies 'Camera-uitsnede weergeven'.

Nu zou die app het scherm moeten vullen.

Een vrij onbekende functie op Samsung-telefoons die er al een paar jaar is, is de Adapt Sound-mogelijkheid. Hiermee kun je ervoor zorgen dat frequenties van muziek e.d. worden afgestemd op je oren, en je kunt kiezen voor een voorinstelling op basis van leeftijd, of je eigen gehoor testen.

Om het te gebruiken, zorg je ervoor dat je een oortelefoon of koptelefoon hebt aangesloten en dat je in een rustige kamer bent, binnenshuis en uit de buurt van lawaai. Ga vervolgens naar Instellingen > Geluiden en trillingen en vervolgens naar 'Geluidskwaliteit en effecten'. In het volgende scherm zie je een optie met de tekst 'Geluid aanpassen'. Kies deze optie en tik vervolgens op een van de voorinstellingen voor uw leeftijd als u dat wilt, of tik op de knop 'Test mijn gehoor' om het geluid nauwkeuriger af te stellen.

Doorloop de test - die zal zien hoe goed je verschillende hogere of lagere frequenties hoort en vervolgens een EQ-instelling voor je maakt die zal worden toegepast wanneer je in de toekomst je hoofdtelefoon of oortelefoon aangesloten hebt.

Om de telefoon zo snel en vloeiend mogelijk te laten lijken, zul je gebruik willen maken van de 120Hz verversingssnelheid. Deze is niet standaard ingeschakeld, maar als je naar Instellingen > Beeldscherm gaat en vervolgens de optie 'Vloeiende bewegingen' kiest, vind je twee instellingen. Kies de hoogste om de 120Hz piek in te schakelen.

Dit is geen nieuwe functie, maar er zijn genoeg mensen die moeite hebben met het zien van kleine tekst en pictogrammen of - zelfs - die alles gewoon groter op het scherm willen zien. U kunt dit aanpassen door naar Instellingen > Weergave te gaan en vervolgens 'Schermzoom' te kiezen. Pas de schuifregelaar aan tot alles een voor u comfortabele grootte heeft.

Oké, je telefoon zal niet letterlijk zichzelf vernietigen. Maar je kunt de telefoon automatisch een fabrieksreset geven en alle gegevens wissen als er 15 mislukte pogingen zijn geweest om hem te ontgrendelen. (Misschien niet handig als je kinderen hebt die graag je PIN-code raden).

Open Instellingen > Vergrendelscherm en zoek nu naar 'Veilige vergrendelingsinstellingen'. Dit staat bovenaan de lijst. Voer uw PIN-code in en op het volgende scherm ziet u een optie voor automatische fabrieksreset. Als je die inschakelt, wordt de functie geactiveerd die je telefoon volledig wist als iemand 15 keer - zonder succes - probeert te ontgrendelen.

Standaard opent u de app-lade door op het startscherm omhoog te vegen vanaf de onderkant van het scherm. Maar misschien vind je het makkelijker en handiger om in plaats daarvan een knop te hebben waarop je kunt drukken.

Als je er een wilt, ga je naar Instellingen > Startscherm en zie je een schakelaar naast een optie die zegt 'Toon knop voor app-scherm op Startscherm'. Schakel het in, en je hebt nu een klassieke Android-knop op het startscherm om de apps-lade te starten.

De afgelopen jaren hebben de makers van Android-telefoons besloten dat je liever hebt dat de slaap-/waakknop een knop is om de slimme assistent te starten. U kunt echter de functionaliteit van de aan/uit-knop terugbrengen. Ga naar Instellingen > Geavanceerde functies > Zijtoets en kies nu onder 'Indrukken en vasthouden' de optie 'Menu uitschakelen'. Als je nu de knop ingedrukt houdt, krijg je de opties voor uitschakelen / opnieuw opstarten in plaats van Bixby.

In hetzelfde menu als de vorige tip zie je ook een optie voor dubbel drukken. Als je dubbelklikt op de knop aan de zijkant, wordt standaard de camera gestart. Je kunt er echter voor kiezen om het iets anders te laten doen. Wij vonden het bijvoorbeeld erg handig om Google Pay te starten. Dus tik op 'Open app' en je ziet een lijst met al je apps. Kies Google Pay of Samsung Pay uit de lijst met apps, welke dienst je maar wilt gebruiken.

Net als veel andere Android-telefoonfabrikanten heeft Samsung een game launcher software die is ontworpen om de instellingen voor games te optimaliseren. Er zijn echter ook een heleboel kleine, casual spelletjes al beschikbaar in de software, klaar om te spelen. Het zijn maar eenvoudige puzzels, maar ze kunnen leuk zijn om de tijd te doden.

Open gewoon de app Game Launcher en tik op het tabblad Direct spelen onder aan het scherm. Kies nu een spel om te spelen, en je kunt er meteen naartoe zonder iets anders te installeren.

Een relatief recente Samsung-functie is de 'best shot'-functie die je helpt bij het opstellen van je opname. Open de camera-app en tik op het instellingenwiel in de bovenhoek, zoek nu naar 'Shot suggestions'. Schakel het in, en wanneer je nu de cameraweergave in fotomodus laadt, zie je een stip op het scherm om je te helpen bij het opstellen van de opname.

Als je met de ontspanknop veegt, wordt er standaard een burstopname gemaakt. Dit kan heel handig zijn bij het fotograferen van snel bewegende objecten. Je kunt deze actie echter zo wijzigen dat er in plaats van een reeks foto's een bewegende GIF wordt gemaakt.

Open de camera-instellingen opnieuw door op dat tandwiel in de camera-app te tikken, selecteer nu de optie 'Veeg met de ontspanknop naar' en selecteer 'GIF maken'. Als je nu teruggaat naar de camera en over de ontspanknop veegt, en deze ingedrukt houdt, wordt er een constante reeks foto's gemaakt en wordt er een animatie van gemaakt.

Als je video-opnamen maakt, staat deze standaard ingesteld op 1080p of Full HD. Maar het is makkelijk genoeg om dit te veranderen naar 4K. Open gewoon de camera-app, ga naar de videomodus en tik op het pictogram FHD in de bovenste werkbalk en kies vervolgens 'UHD'. Nu worden video's in een hogere resolutie opgenomen.

Voor een meer uitgebreide lijst van software tips en trucs, hebben we een zeer diepgaande verzameling in onze Samsung Galaxy S22 tips en trucs functie. Sommige van deze zijn beperkt tot het vlaggenschip model, maar - nogmaals - veel zal ook beschikbaar zijn voor Galaxy A53, A73 en A33 gebruikers.

Beste Black Friday 2021-telefoondeals: Samsung, OnePlus, Nokia en meer Door Chris Hall · 1 juni 2022

Geschreven door Cam Bunton.