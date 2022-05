Samsung Galaxy Z Fold 4 specs lekken

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De opvolger van Samsung's Galaxy Z Fold 3 - die naar verwachting de Galaxy Z Fold 4 gaat heten - is de afgelopen maanden het onderwerp geweest van een aantal geruchten en lekken, maar de nieuwste geeft een uitsplitsing van de belangrijkste specs die we kunnen verwachten.

Volgens tipgever Yogesh Brar, die een vrij goede staat van dienst heeft met Samsung lekken, zal de Samsung Galaxy Z Fold 4 worden geleverd met een 7,6-inch hoofddisplay en een 6,2-inch buitendisplay, met beide een 120Hz verversingsfrequentie bieden.

Samsung Galaxy Z Fold4



- Binnen: 7,6" QXGA+ AMOLED, 120Hz

- Buitenzijde: 6,2" HD+ AMOLED, 120Hz

- Snapdragon 8+ Gen 1 SoC

- 12/16GB RAM

- 256/512GB opslag

- Rear Cam: 50MP + 12MP (UW) + 12MP (3x)

- Inner Cam: 16MP (UD)

- Outer Cam: 10MP

- Android 12, OneUI

- 4.400mAh batterij, 25W- Yogesh Brar (@heyitsyogesh) May 30, 2022

De chipset is naar verluidt de Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1+ en Brar zegt dat er varianten komen met 12GB en 16GB RAM en 256GB en 512GB aan opslag. De batterij heeft een capaciteit van 4400 mAh, ondersteunt 25 W snelladen en draait op Android 12 met de One UI van Samsung.

Een drievoudige camera aan de achterzijde zou aanwezig zijn, met een 50-megapixel hoofdcamera, 12-megapixel ultra wide camera en een 12-megapixel telefoto camera met 3x zoom. Een 16-megapixelcamera onder het display zal naar verluidt het hoofddisplay bezetten, terwijl een 10-megapixel selfiecamera op het buitenste display zal zitten wanneer het is ingeklapt.

Brar onthulde in zijn tweet geen releasedatum of prijs, maar verwacht wordt dat de Samsung Galaxy Z Fold 4 ergens in augustus of september van dit jaar zal worden onthuld. Voor nu kun je alle geruchten rond het toestel lezen in onze aparte feature, maar Brar heeft zeker een paar ontbrekende stukjes van de puzzel toegevoegd.

Geschreven door Britta O'Boyle.