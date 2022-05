Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Samsung zal naar verwachting voor het einde van het jaar nieuwe modellen aankondigen in haar opvouwbare Galaxy Z reeks, met de Galaxy Z Flip 4 en de Galaxy Z Fold 4 beide volgens de geruchten.

We hebben al veel gehoord over de Galaxy Z Flip 4 en renders van het toestel gezien, maar nu is het ook uitgelekt op Geekbench (via Sammobile) wat suggereert dat het toestel zal komen met de momenteel onaangekondigde Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 Plus chipset, die de codenaam Taro draagt.

Volgens de Geekbench database zal het Amerikaanse model van de Galaxy Z Flip 4 ook geleverd worden met 8GB RAM en Android 12 out of the box.

Het lek onthult niets anders in termen van specificaties, hoewel eerdere rapporten hebben beweerd dat de Z Flip 4 zal komen met een batterij bump naar 3700mAh, een groter buitenste display dat meer dan 2-inches meet en een 120Hz refresh rate hoofdscherm. Het horizontaal uitklapbare toestel zou ook slanker gebouwd zijn dan de Galaxy Z Flip 3, een nieuw ontworpen scharnier hebben en IPX8 water- en stofbestendig zijn.

Er zijn nog geen camera lekken, dus het is nog niet duidelijk wat setup zal worden op de achterkant van de Z Flip 4, maar rapporten hebben gezegd dat het goedkoper zou kunnen zijn dan de Galaxy Z Flip 3 en komen in vier kleuren, waaronder goud, grijs, lichtblauw en licht violet. U kunt alle geruchten over de Samsung Galaxy Z Flip 4 lezen in ons aparte artikel.

Geschreven door Britta O'Boyle.