Samsung Galaxy Z Flip 4 geruchten: Wat is het verhaal tot nu toe?

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Samsung mag dan al zijn vlaggenschip Galaxy S-serie hebben aangekondigd, samen met aanvullingen op zijn Galaxy A-middenklasse smartphones dit jaar, maar we wachten nog steeds op updates voor zijn opvouwbare Galaxy Z-serie.

Er doen geruchten de ronde over zowel de Galaxy Z Fold 4 als de Galaxy Z Flip 4. We hebben de boek-stijl Z Fold 4 in een aparte functie behandeld, maar hier richten we ons op de horizontale opvouwbare flip telefoon - de Galaxy Z Flip 4. Dit is alles wat we tot nu toe hebben gehoord.

squirrel_widget_6293274

Augustus/September 2022

Goedkoper dan de Z Flip 3?

Op dit moment zijn er geen concrete geruchten die een exacte datum suggereren voor de lancering van de Samsung Galaxy Z Flip 4, hoewel deze naar verwachting samen met de Galaxy Z Fold 4 zal worden aangekondigd in augustus 2022 of september 2022.

De Galaxy Z Flip 3 en Z Fold 3 werden beide in augustus 2021 aangekondigd en gingen eind augustus 2021 in de verkoop. Aangezien augustus eerder was gereserveerd voor de Galaxy Note-serie, is het logisch dat de Galaxy Z Fold-serie dat slot inneemt, aangezien er dit jaar geen Note zal komen.

In termen van prijs, verwachten we dat de Galaxy Z Flip 4 ongeveer hetzelfde zal zijn als zijn voorganger, die begon bij $999 in de VS en £949 in het Verenigd Koninkrijk. Er is een gerucht dat het toestel een prijsverlaging zal krijgen, waar wij natuurlijk voor zijn, maar voor nu is er nog niets bevestigd.

Verbeterde IP-rating?

Grotere buitenste display

Vier kleuren

Het ontwerp van de Samsung Galaxy Z Flip is niet veel veranderd sinds de lancering - behalve het display van de cover - en het lijkt erop dat we volgend jaar hetzelfde zullen zeggen. Er wordt gezegd dat er een paar kleine aanpassingen zullen zijn aan de totale afmetingen en misschien een iets groter buitenste display, maar verder zal de Galaxy Z Flip 4 er ongeveer hetzelfde uitzien als de Galaxy Z Flip 3.

Eén gerucht beweerde echter dat het scharnier opnieuw zou worden ontworpen, en dat de Galax Z Flip 4 daardoor lichter zou zijn. Er is ook gesuggereerd dat het toestel beter bestand zal zijn tegen water en stof.

Renders hebben gesuggereerd dat de Galaxy Z Flip 3 een premium ontwerp zal blijven bieden met een horizontale vouw en afgeronde hoeken. Er wordt verwacht dat er een paneel aan de bovenkant van de achterkant komt met daarin de dubbele camera aan de achterkant en een display, terwijl de binnenkant van het display naar verwachting een camera in het midden aan de bovenkant zal hebben - het is nog niet duidelijk of dit een perforatiecamera of een camera onder het display zal zijn.

Volgens de geruchten zal de Samsung Galaxy Z Flip 3 in vier kleuren komen, waaronder lichtblauw, lichtviolet, goud en grijs. Het is nog niet bekend of er een Bespoke Edition voor de Flip 4 komt, waarmee je kleurenopties kunt mixen en maximaliseren voor een uniekere look.

2-inch+ buitenscherm

6,7-inch hoofddisplay

UPC-camera?

Er wordt gesproken over een grotere cover display voor de Samsung Galaxy Z Flip 4, met geruchten die suggereren dat het ten minste 2-inch zou kunnen zijn. De Galaxy Z Flip 3 heeft een 1,9-inch cover display en een 6,7-inch hoofddisplay wanneer deze is opengevouwen.

Wat de resolutie en andere specificaties betreft, hebben geruchten die informatie nog niet gedetailleerd. Het hoofdscherm van de Galaxy Z Flip 3 had een Full HD+ resolutie, wat we ook van de Z Flip 4 zouden verwachten.

Er zijn ook geruchten die suggereren dat Samsung werkt aan een camera onder het scherm voor de Z Flip 4, hoewel er nog niets is bevestigd. De Galaxy Z Fold 3 heeft een UPC, maar het is niet geweldig, dus we hopen op een aantal verbeteringen voordat het zijn weg vindt naar de Z Flip 4.

Snapdragon 8 Gen 1 Plus?

Ten minste 8GB RAM

3700mAh batterij?

Verwacht wordt dat de Samsung Galaxy Z Flip 4 op de Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 processor zal draaien, zoals de meeste vlaggenschip smartphones die al in 2022 gelanceerd zijn, hoewel het ook mogelijk is dat het toestel kiest voor de geruchtmakende Snapdragon 8 Gen 1 Plus chipset.

De Galaxy Z Flip 3 had 8 GB RAM en de keuze uit 128 GB en 256 GB opslagruimte, dus het is waarschijnlijk dat de Z Flip 4 ten minste dit zal bieden. Er is ook een 3300mAh batterijcapaciteit, hoewel er wordt beweerd dat de Galaxy Z Flip 4 dit zou kunnen verhogen tot 3700mAh, wat een mooie sprong zou zijn.

Op basis van andere rapporten lijkt het erop dat de Galaxy Z Flip 4 dit keer vasthoudt aan een fysieke vingerafdruksensor in de aan/uit-knop in plaats van te kiezen voor een oplossing onder het scherm.

Dubbele camera aan de achterzijde

Camera aan de voorzijde - gaatje of UPC

Tot nu toe zijn er nog geen geruchten over welke camera's we kunnen verwachten op de Samsung Galaxy Z Flip 4.

De Samsung Galaxy Z Flip 3 5G wordt geleverd met een dubbele camera aan de buitenkant met twee 12-megapixel sensoren - een daarvan is een groothoeklens met een diafragma van f/1.8 en de andere is een ultragroothoeklens met een diafragma van f/2.2.

Er is ook een 10-megapixel selfiecamera met een diafragma van f/2.4.

We verwachten dat de Samsung Galaxy Z Flip 4 op zijn minst hetzelfde zal bieden als zijn voorganger, maar er zullen meer dan waarschijnlijk ook enkele verbeteringen zijn, of dat nu hardware, software of beide zijn.

Hier is alles wat we tot nu toe hebben gehoord over de Samsung Galaxy Z Flip 4.

91Mobiles publiceerde enkele renders van de Samsung Galaxuy Z Flip 4 in samenwerking met OnLeaks.

UniverseIce beweert dat de Samsung Galaxy Z Flip 4 100 procent een batterijverhoging zal krijgen naar 3700mAh.

UniverseIce heeft in een tweet beweerd dat de Samsung Galaxy Z Flip 4 zal kiezen voor de Snapdragon 8 Gen 1 Plus chipset, naast de Z Fold 4.

Ross Young twitterde dat de Samsung Galaxy Z Flip 4 in vier kleuren zal komen: Gold, Gray, Light Blue en Light Violet.

De beste Black Friday & Cyber Monday US deals 2021: Sony 1000XM4, Garmin horloges en meer afgeprijsd Door Maggie Tillman · 17 mei 2022

Volgens een tweet van Ross Young zal de Samsung Galaxy Z Flip 4 een groter beeldscherm krijgen. Er werden geen details gegeven, behalve dat het scherm minstens 2 inch groot zou zijn.

GalaxyClub meldde dat de Samsung Galaxy Z Flip 4 een batterij verhoging van 100mAh zou kunnen krijgen.

Ross Young twitterde dat de productie van de Galaxy Z Flip 4 meer dan het dubbele is van de Galaxy Z Flip 3 en dat de prijs verlaagd zou kunnen worden.

Een rapport beweerde dat Samsung niet zal kiezen voor vingerafdruksensoren onder het display in de Z Flip 4 of Z Fold 4.

Een bericht op de Koreaanse site Naver beschrijft een aantal verbeteringen die de Z Flip 4 naar verwachting zal krijgen, waaronder een lichtere constructie, betere water- en stofbestendigheid, camera's onder het scherm, een verbeterd scharnier en dezelfde releasedatum als het vorige model.

Geschreven door Britta O'Boyle. Bewerken door Adrian Willings.