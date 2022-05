Samsung Galaxy Z Fold 4 camera specificaties lekken

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De Samsung Galaxy Z Fold 4 zal naar verwachting de volgende grote toestel lancering van Samsung zijn en hoewel het waarschijnlijk nog enkele maanden duurt voordat het toestel gelanceerd wordt, zijn er al veel geruchten geweest rondom het toestel. Het laatste rapport volgt op een aantal geweldige renders van het vouwtoestel en het praat over wat we kunnen verwachten van de achtercamera.

Volgens leaker UniverseIce - die een behoorlijke staat van dienst heeft - zal de Samsung Galaxy Z Fold 4 worden geleverd met een 50-megapixel hoofdcamera, 12-megapixel ultra-wijde camera en een 12-megapixel telefoto-camera met 3x zoom.

UniverseIce volgde de tweet op met een tweede tweet waarin werd gezegd dat de telefoto camera de "sterkste 3x camera ooit van het bedrijf zal zijn, sterker dan de S22 Ultra".

Eerdere berichten hadden beweerd dat de Samsung Galaxy Z Fold 4 een vergelijkbare camera load out zal hebben als de Galaxy S22, dus de informatie van Ice Universe lijkt dit te bevestigen. De Samsung Galaxy S22 heeft een drievoudige achtercamera, bestaande uit een 50-megapixel hoofdsensor met f/1.8 diafragma en OIS, plus een 12-megapixel ultra wide sensor met een f/2.2 diafragma en een 10-megapixel telelens met f/2.4 diafragma en 3x optische zoom.

Voorlopig is er nog niets bevestigd, maar je kunt alles lezen over de laatste geruchten en berichten rondom de Samsung Galaxy Z Fold 4 in onze aparte rubriek.

Geschreven door Britta O'Boyle.