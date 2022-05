De Samsung Galaxy Z Fold 4 zou er zo uit kunnen zien

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Er is de laatste tijd geen gebrek aan lekken rond de Samsung Galaxy Z Fold 4, waardoor we een betere kijk krijgen op hoe Samsung's volgende opvouwbare telefoon eruit zou kunnen zien.

In navolging van de display lekken van @UniverseIce, hebben we nu complete toestel renders van @OnLeaks, zoals Twitter's leakers aan het werk gaan.

De nieuwe renders proberen ons een betere visuele interpretatie te geven van wat we kunnen verwachten van Samsung's 2022 opvouwbare telefoon, met een lichte verschuiving in de beeldverhouding en een slanker en lichter totaalpakket, waardoor de Z Fold 4 mogelijk veel aantrekkelijker wordt voor klanten.

Hoewel opvouwbare telefoons baanbrekend zijn, ontkom je er niet aan dat veel van hen nog steeds behoorlijk omvangrijk zijn in vergelijking met een typische smartphone.

Er wordt gezegd dat de Samsung Galaxy Z Fold 4 een 6,2-inch display op de cover zal bieden, terwijl er een opvouwbaar 7,6-inch display aan de binnenkant zal zijn. Beide zullen waarschijnlijk 120Hz OLED panelen zijn.

Er wordt gesuggereerd dat er een camera onder het display aan de binnenkant komt, terwijl het ontwerp aan de buitenkant gebruik zal maken van de individuele lensscheiding, zoals we zagen op de Samsung Galaxy S22 Ultra.

Dat geeft het toestel een premium uitstraling, passend bij het vlaggenschip Galaxy S model, als deze ontwerpen maar waar blijken te zijn.

We verwachten dat deze telefoon lichter in de hand zal liggen, terwijl hij is uitgerust met de nieuwste hardware die Samsung biedt, dus het zou een zeer aantrekkelijke telefoon moeten zijn.

Er is nog geen officieel commentaar op de volgende opvouwbare Galaxy telefoon, maar we verwachten dat deze in augustus wordt aangekondigd, samen met de Samsung Galaxy Z Flip 4, die zelf ook een aantal lekken heeft gezien. Er zijn meer afbeeldingen en video op de bron link.

Geschreven door Chris Hall.