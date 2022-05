Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Het lijkt erop - waarschijnlijk in een poging om de buitenste cover display meer praktisch en nuttig te maken - dat Samsung de beeldverhouding van de schermen van zijn volgende Galaxy Z Fold verandert.

Een paar recente lekken van een relatief productieve bron op Twitter laat zien hoe de buitenste en binnenste displays zijn gewijzigd voor het nieuwe model.

Nu het toestel aan de voorkant iets korter en breder lijkt te zijn, lijkt het erop dat Samsung's cover display niet meer zo smal en lang zal zijn als voorheen. Het is geen groot verschil, maar het zou genoeg kunnen zijn om dat display handiger in gebruik te maken.

Ruwe vergelijking van Fold3 en Fold4 externe schermen. pic.twitter.com/3k9Vp7FWCE- Ice universe (@UniverseIce) May 9, 2022

Door deze verandering lijkt het binnenste vouwdisplay breder dan het hoog is, waardoor het meer de vorm van een vierkant lijkt te hebben. Je zou kunnen zeggen dat dit ook praktischer is, omdat het bepaalde split-screen scenario's beter maakt.

Maar omdat het lijkt alsof het een breder scherm is, kan dat het typen op het scherm wat minder handig maken. De twee tweets zijn afkomstig van @UniverseIce, die vaak telefoondetails lekt voor lanceringen, en vaak correct is.

Zonder dit onaangekondigde toestel in levende lijve te zien, is het moeilijk te zeggen hoe anders de ervaring precies zal zijn. En hoewel de veranderingen het toestel praktischer zouden moeten maken, zal het waarschijnlijk niet betekenen dat we het Oppo Find N-niveau van gemakkelijk eenhandig gebruik en zakvriendelijkheid zullen vinden.

Voor degenen die hopen dat de volgende Fold een grotere batterij heeft, is er ook slecht nieuws. In navolging van zijn tweets over de schermgrootte, deelde de tipgever ook accuspecificaties en verklaarde dat de Fold 4 dezelfde 4400mAh batterij zal hebben als zijn voorganger.

Geschreven door Cam Bunton.