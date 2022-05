Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Een recent lek suggereert dat Samsung de kritiek op het coverscreen van de Z Flip ter harte heeft genomen, en dat het in het volgende model groter zal worden. Er wordt zelfs beweerd dat het scherm - dat momenteel een diagonaal van 1,9 inch heeft - tot meer dan twee inch zal worden vergroot.

Hoeveel het scherm precies groter wordt dan twee inch is onduidelijk. Maar elke toename in grootte is een welkome.

De informatie is afkomstig van Ross Young - de CEO van Display Supply Chain Consultants - die regelmatig informatie deelt over smartphone-displays voor aankomende toestellen.

De Z Flip 4 zal een groter coverdisplay hebben dan de z Flip 3. Begint met een 2 in plaats van 1,9" ... - Ross Young (@DSCCRoss) May 2, 2022

Hoewel de verbetering ten opzichte van de eerste generaties nodig was om het toestel bruikbaarder te maken, is het 1,9-inch coverscherm van de huidige generatie nog steeds voor verbetering vatbaar. De Razr 5G van Motorola onderscheidt zich op dat vlak.

Met zijn 2,7-inch dekscherm kan het externe paneel van de Razr voor veel meer worden gebruikt dan het kleinere paneel op de Samsung en is het een veel bruikbaarder cameramonitor voor het nemen van selfies. Hoe dichter Samsung daarbij in de buurt kan komen, hoe beter.

Geschreven door Cam Bunton.