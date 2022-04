Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Samsung's Galaxy Z Fold 3 is een geweldige opvouwbare telefoon, maar nu de markt voor opvouwbare telefoons echt begint aan te trekken, zijn alle ogen gericht op wat Samsung zal verbeteren en aanbieden in de volgende generatie van zijn Z-serie.

Dit is alles wat we hebben gehoord over de Galaxy Z Fold 4, inclusief wanneer het zou kunnen worden vrijgegeven, wat het zou kunnen bieden en hoe het zou kunnen verbeteren ten opzichte van de Galaxy Z Fold 3.

September 2022

Rond de €1599/$1799?

De Samsung Galaxy Z Fold 4 zal naar verwachting ergens in augustus 2022 of september 2022 worden uitgebracht.

Vooralsnog zijn er geen geruchten die een specifieke datum aangeven, maar de Galaxy Z Fold 2 werd uitgebracht in september 2021 en de Galaxy Z Fold werd beschikbaar gesteld in september 2019, dus september lijkt waarschijnlijk.

In het verleden had de Galaxy Note-serie een releaseslot in augustus, maar we hebben sinds 2020 geen Note meer gehad, waarbij de Galaxy S22 Ultra deze lijn in wezen heeft vervangen, waardoor het lanceringsslot overblijft voor de Z-serie.

Wat de prijs betreft, begint de Galaxy Z Fold 3 bij £1599 in het Verenigd Koninkrijk en $1799 in de VS. We verwachten dat de Galaxy Z Fold 4 rond hetzelfde zal zijn. Er is een gerucht dat het goedkoper zou kunnen zijn, maar het is niet gedetailleerd met hoeveel.

squirrel_widget_5828722

Vergelijkbaar met Z Fold 3

IPX8-geschikt

Ingebouwde S Pen

Tot nu toe is beweerd dat de Samsung Galaxy Z Fold 4 een soortgelijk ontwerp zal hebben als zijn voorganger en zich in plaats daarvan zal richten op duurzaamheid. Als dit het geval is, kunnen we opnieuw een ontwerp in boekstijl verwachten met een drievoudige camerabehuizing aan de achterkant.

Er wordt gesproken over meer dan één camera onder het scherm, vermoedelijk één op het externe scherm naast de camera op het interne scherm, en er wordt ook gesproken over een ingebouwde S Pen, zoals de Samsung Galaxy S22 Ultra biedt.

Een vingerafdruksensor onder het display werd aanvankelijk ook genoemd voor de Galaxy Z Fold 4, maar sindsdien wordt beweerd dat het toestel het bij een fysieke vingerafdruksensor aan de zijkant zal houden, zoals de Z Fold 3.

De Galaxy Z Fold 3 biedt IPX8 waterdichtheid, evenals een steviger frame in vergelijking met zijn voorganger, dus we zouden verwachten dat de Z Fold 4 die IP-rating zal behouden, zo niet verbeteren.

6,19-inch extern

7,56-inch intern

120Hz verversingssnelheid

Er zijn rapporten die suggereren dat de Samsung Galaxy Z Fold 4 zal worden geleverd met dezelfde grootte displays als de Galaxy Z Fold 3. Er wordt beweerd dat het externe display 6,19-inch zal zijn, terwijl het interne display zal opengaan tot 7,56-inch.

Naar verwachting zullen zowel het interne als het externe beeldscherm een verversingssnelheid van 120Hz bieden, net als de Z Fold 3, en wordt ook verwacht dat HDR10+ zal worden ondersteund.

Geruchten gaan ook dat Samsung een steviger en verbeterd UTG (ultra-dun glas) zal aanbieden voor de Galaxy Z Fold 4.

Snapdragon 8 Gen 1?

Verbeterde batterij

Er is nog niet veel gezegd over de hardware van de Samsung Galaxy Z Fold 4, maar er is gezegd dat we een 10 tot 20 procent betere batterij kunnen verwachten voor het nieuwe toestel.

De Galaxy Z Fold 3 draait op de Qualcomm Snapdragon 888 chipset, die nu is opgevolgd door de Snapdragon 8 Gen 1. De Z Fold 4 zal ongetwijfeld vlaggenschip specificaties bieden, dus we verwachten 5G-mogelijkheden, ten minste 12 GB RAM en ten minste 256 GB opslag te zien.

Drievoudige achterzijde

3x zoom

Er wordt beweerd dat de Samsung Galaxy Z Fold 4 een soortgelijke camera-indeling zal hebben als de Galaxy S22.

Geruchten suggereren dat de zoommogelijkheden zullen toenemen van 2x op de Z Fold 3 tot 3x op het 2022-toestel, hoewel de resolutie zou kunnen dalen van 12-megapixels tot 10-megapixels, wat overeen zou komen met de S22.

De Samsung Galaxy S22 heeft een drievoudige achtercamera, bestaande uit een 50-megapixel hoofdsensor met f/1.8 diafragma en OIS, plus een 12-megapixel ultrabrede sensor met een f/2.2 diafragma en een 10-megapixel telelens met f/2.4 diafragma. De telelens biedt 3x optische zoom.

Dit is alles wat we tot nu toe hebben gehoord over de Samsung Galaxy Z Fold 4.

Business Korea (via Sammobile) meldt dat Samsung het gebruik van de under-display vingerafdruktechnologie heeft overwogen voor zijn vierde generatie opvouwbare smartphones "maar onlangs heeft besloten deze niet te gebruiken".

Een lek van Galaxy Club beweert dat de Galaxy Fold 4 een 3x optische zoom zal hebben in plaats van de 2x zoom in het huidige Fold-model, de resolutie daalt echter van 12-megapixels naar 10-megapixels. Het zei ook dat de front facing cover camera waarschijnlijk hetzelfde zal zijn als de 10-megapixel selfie cam op de Fold 3.

Volgens deKoreaanse nieuwsuitgever The Elec (via Slashgear) werkt Samsung aan de volgende generatie displaytechnologie die het mogelijk zal maken om niet alleen camerasystemen, maar ook biometrische systemen onder het display te plaatsen.

Twitter-gebruiker @chunvn8888 beweerde dat de Samsung Galaxy Z Fold 4 een verhoging van de batterijcapaciteit zal hebben, mogelijk tussen de 10 en 20 procent. De gebruiker zei ook dat de camera's een verbetering zouden zien.

Volgens Twitter-gebruiker @dohyun854 krijgt de Galaxy Z Fold 4 een nieuw UTG (ultra dun glas) met verbeterde hardheid en kwaliteit. Ook een sleuf voor de S Pen wordt genoemd.

Een Samsung foldable met zowel een horizontaal als verticaal scharnier is naar verluidt in ontwikkeling, en zou mogelijk kunnen eindigen als de Galaxy Z Fold 4.

LetsGoDigital zegt dat de volgende premium opvouwbare smartphone van het bedrijf gebaseerd zou kunnen zijn op een recent toegekend patent - een patent dat een toestel met meerdere scharnieren beschrijft.

The Elec beweerde dat de Samsung Galaxy Z Fold 4 zal worden geleverd met een speciale S Pen-sleuf, samen met een 7,56-inch hoofdscherm en 6,19-inch extern scherm. Het ontwerp zal naar verluidt grotendeels hetzelfde blijven met in plaats daarvan een focus op duurzaamheid.

Deze 3 hoesjes houden je iPhone 13 slank, beschermd en ziet er fantastisch uit Door Pocket-lint International Promotion · 25 October 2021 Je kunt allerlei stijlen en beschermingsniveaus krijgen van Pitakas hoesjes.

Een lek op Naver(via TechRadar) heeft beweerd dat de Samsung Galaxy Z Fold 4 twee camera's onder het scherm zal hebben, evenals een hoofdcamerasysteem in lijn met de Galaxy S22.

Een patent suggereert dat de Samsung Galaxy Z Fold 4 een dual-sided in-display vingerafdruksensor zou kunnen hebben en LetsGoDigital publiceerde enkele renders van hoe het eruit zou kunnen zien.

Een leaker genaamd Lanzuk heeft op de Koreaanse social media site Naver(via TechRadar) gesuggereerd dat de Galaxy Z Fold 4 minder zal gaan kosten en een verbeterde camera onder het display zal hebben die minder zichtbaar is.

Geschreven door Britta O'Boyle.