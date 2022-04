Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Samsung zal naar verwachting de Galaxy Z Fold 4 en Galaxy Z Flip 4 in de tweede helft van het jaar lanceren, en hoewel er een aantal updates zijn gemeld, lijkt het erop dat geen van beide een vingerafdruksensor onder het scherm zal krijgen.

Zowel de Galaxy Z Fold 3 als de Galaxy Z Flip 3 hebben fysieke vingerafdruksensoren, in plaats van in-display vingerafdruksensoren zoals de Galaxy S22-modellen , maar ondanks een patent dat suggereert dat de technologie naar de opvouwbare apparaten van Samsung zou kunnen komen, beweert een nieuw rapport dat won niet het geval zijn.

Business Korea ( via Sammobile ) zei dat Samsung het gebruik van de technologie voor zijn vierde generatie opvouwbare smartphones heeft overwogen "maar onlangs heeft besloten deze niet te gebruiken".

Er wordt gezegd dat Samsung heeft gekozen voor het gebruik van een fysieke sensor in de aan / uit-knop omdat het "voordeliger is in termen van gebruikerservaring (UX) om opvouwbare apparaten te ontgrendelen door ze vingerafdrukken op natuurlijke wijze te laten herkennen terwijl ze hun schermen openen vanwege hun structurele kenmerken niet de beperkingen van de technologie".

Het gerucht gaat dat er nog andere verbeteringen komen aan de opvolgers van de Galaxy Z Fold 3 en de Galaxy Z Flip 3, waaronder een verbeterde telecamera voor de Galaxy Z Fold 4. GalaxyClub beweerde dat de Galaxy Fold 4 een 3x optische zoom zal hebben in plaats van de 2x zoom hoewel de resolutie zal dalen van 12-megapixels naar 10-megapixels.

Voorlopig is er niets bevestigd, maar we verwachten de komende maanden nog veel meer geruchten over de apparaten te zien.

Geschreven door Britta O'Boyle.