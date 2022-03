Samsung's 200 megapixel camerasensor in het wild gespot

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - In september 2021 kondigde Samsung zijn 200 megapixel Isocell HP1 camerasensor aan.

Hoewel de aankondiging de industrie misschien heeft doen gonzen van opwinding, moeten we de sensor nog steeds op een telefoon zien verschijnen.

Dat verandert vandaag met het uitgelekte beeld van een echte Motorola-smartphone uitgerust met de 200 MP HP1-sensor.

SamMobile meldt dat de afbeelding werd verspreid via de Chinese sociale mediasite Weibo, voordat hij later op Twitter verscheen.

De afgebeelde telefoon is vermoedelijk de Motorola Frontier , waarvan wordt gezegd dat het het aankomende vlaggenschip-apparaat van het merk is.

Velen verwachtten dat Xiaomi het eerste bedrijf zou zijn met de nieuwste en beste sensor van Samsung, maar het lijkt erop dat Ice Universe het weer bij het rechte eind heeft met de bewering dat Moto als eerste de deur uit zou zijn.

Er is geen officieel woord over wanneer de Motorola Frontier zal worden uitgebracht, maar momenteel is onze beste gok juli van dit jaar.

Wanneer we de HP1-sensor op een van Samsung's eigen apparaten zullen zien, is nog moeilijker te zeggen.

Samsung lijkt niet echt geïnteresseerd in de race om het aantal pixels, met alleen de Galaxy A73 die momenteel de grens van 100 megapixels overtreft.

Met de meeste vlaggenschepen van Samsung 2022 die al op de markt zijn, zouden de opvouwbare telefoons uit de Z-serie potentiële kandidaten zijn.

Gezien de 12 MP camera-array van de Z Fold 3 lijkt een sprong naar 200 MP hoogst onwaarschijnlijk.

Geschreven door Luke Baker.