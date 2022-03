Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Samsung's Galaxy Z-serie telefoons zijn ongetwijfeld de meest populaire opvouwbare smartphones ter wereld.

Dit jaar verwachten we een opfrisbeurt die ons nieuwe versies van de Galaxy Z Flip 3 en Galaxy Z Fold 3 zal brengen; maar een nieuw gerucht van Galaxy Club suggereert dat er nog een apparaat aan de mix zal worden toegevoegd.

Het rapport stelt dat er achter de schermen bij Samsung , B4, Q4 en N4 drie codenamen worden gebruikt om de nieuwe toestellen te beschrijven.

We weten uit eerdere lekken dat de Flip 3 en Fold 3 respectievelijk de codenamen B3 en Q3 hadden, dus het is veilig om aan te nemen dat deze codenamen verwijzen naar de nieuwe modellen.

N4 daarentegen verwijst naar een nieuw apparaat dat we nog niet eerder zijn tegengekomen.

Galaxy Club wees erop dat de website van Samsung onlangs enkele conceptontwerpen heeft getoond, waaronder een met een prominente 'N' in de titel.

De afbeelding toont wat lijkt op een notebook-achtig apparaat dat lijkt op de opvouwbare laptopconcepten die we zagen van merken als Asus op CES .

Deze afbeelding is echter afkomstig van de display-divisie van Samsung en is waarschijnlijk niet gerelateerd aan een definitief apparaatconcept.

Het artikel suggereert ook dat het nieuwe apparaat in beperkte hoeveelheden zal worden geproduceerd in vergelijking met andere apparaten uit de Z-serie.

Dit is niet anders dan de originele Galaxy Fold en het kan worden gebruikt als een proof of concept voordat het een meer massale marktintrede wordt in de tweede generatie.

Deze 3 hoesjes houden je iPhone 13 slank, beschermd en ziet er fantastisch uit Door Pocket-lint International Promotion · 25 October 2021 Je kunt allerlei stijlen en beschermingsniveaus krijgen van Pitakas hoesjes.

Hoe het ook zij, we kijken ernaar uit om erachter te komen wat Samsung in petto heeft.

Geschreven door Luke Baker.