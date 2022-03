Samsung gooit de Galaxy A73 5G eruit zonder er echt iemand over te vertellen

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Samsung heeft updates aangekondigd voor zijn Galaxy A-familie, waaronder de Galaxy A33 5G en de Galaxy A53 5G . Wat het niet vermeldde, was de Galaxy A73 5G .

Dat was een beetje vreemd, omdat de Galaxy A73 5G voor het evenement was gelekt en naar verwachting samen met de andere apparaten zou worden gelanceerd. Voorafgaand aan het evenement merkte de opmerkelijke leaker Evan Blass op dat er in plaats van drie apparaten er maar twee zouden zijn.

Wel is er een Samsung Galaxy A73 5G. Samsung vermeldt het in een van zijn persberichten met een enkele regel: "Een andere nieuwe toevoeging aan de Galaxy A-serie, de Galaxy A73 5G, zal op 22 april ook beschikbaar zijn in geselecteerde markten."

Dat is waarschijnlijk de reden waarom het niet op grote schaal werd uitgezonden - omdat je het niet kunt kopen.

De Samsung Galaxy A73 5G is het grootste van de Galaxy A-toestellen met een 6,7-inch AMOLED-display. Net als de andere apparaten in deze familie blijft het bij Full HD+ en biedt het een verversingssnelheid van 120 Hz .

Samsung specificeert niet wat dit apparaat aandrijft, maar het is waarschijnlijk dezelfde 5nm Exynos 1280 als de telefoons die ernaast zijn gelanceerd, met 6/8 GB RAM en opslagopties van 128/256 GB, opnieuw met ondersteuning voor microSD tot 1 TB.

Er is een batterij van 5000 mAh en opladen van 25 W, dus de hardwarekant is vrijwel hetzelfde als de Galaxy A33 5G en de Galaxy A53 5G.

Als het gaat om de camera's is er een kleine verandering, aangezien de hoofdcamera hier 108-megapixel is, wat we alleen echt elders in Samsung's line-up in de Ultra-apparaten zien.

Dit wordt ondersteund door een 12 megapixel ultragroothoek, en wederom twee minder spannende camera's, de diepte en macro.

Anders lijken de afbeeldingen een telefoon te tonen met exact hetzelfde ontwerp als de Galaxy A33 en 53, opnieuw met IP67-bescherming , en in de kleuren zwart, wit en saliegroen.

Dus daar ben je dan: nu weet je alles over de Samsung Galaxy A73 5G - behalve natuurlijk de reden dat Samsung dit apparaat tijdens de lancering verborgen hield.

Geschreven door Chris Hall.