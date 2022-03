Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Heet op de hielen van de lancering van de Galaxy S22 komen meer telefoons van Samsung. De nieuwe Samsung Galaxy A33 en Galaxy A53 , die deel uitmaken van de Galaxy A-familie, vergroten het aangeboden vermogen en vormen een aantrekkelijk voorstel voor het middensegment.

Hoewel het grootste deel van de viering van Galaxy-apparaten gericht is op de Galaxy S en de Galaxy Z, is het de Galaxy A die eigenlijk het meest verkoopt. Dat zou kunnen verklaren waarom deze toestellen zo snel na de lancering van de Galaxy S22-serie komen, omdat Samsung ze in de schappen wil hebben zodat mensen ze kunnen kopen.

Van het paar is het de Galaxy A33 5G die de grootste veranderingen ziet. Het ontwerp verschuift, zodat het bijna identiek is aan de Galaxy A53 5G, met die verhoogde camerabobbel aan de achterkant.

Er zijn een aantal visuele verschillen tussen deze apparaten, waarbij de Galaxy A33 een Infinity-U-display (waterdruppel) krijgt, terwijl de Galaxy A53 een Infinity-O-perforatiegat heeft.

Er is ook een verschil in de afwerking van de frames, waarbij de Galaxy A53 een glanzend frame rond de randen heeft, terwijl de A33 mat is.

Anders komen de afmetingen en zelfs de kleuren van deze telefoons redelijk in de buurt.

Beide worden aangedreven door de Exynos 1280, een nieuw 5nm-aanbod dat de prestaties van deze apparaten lijkt te verbeteren. Voor de Galaxy A33 is dit een behoorlijk grote sprong in prestaties, terwijl Samsung beweert dat de Galaxy A53 ook winst maakt ten opzichte van de Snapdragon 750G in de Galaxy A52 5G .

Beide telefoons hebben 6 GB RAM en 128 GB opslagruimte, met ondersteuning voor maximaal 1 TB microSD-opslag. Er is ook de mogelijkheid om wat opslagruimte toe te wijzen als virtueel RAM - tot 6 GB.

Beide hebben dezelfde 5000 mAh-batterij en ondersteunen ook 25 W opladen, dus de dagelijkse prestaties zullen waarschijnlijk erg vergelijkbaar zijn.

Er is wel een verschil in de weergave. We hebben de verschillende camera's aan de voorkant al genoemd, maar de Galaxy A53 krijgt een geavanceerder scherm: hij heeft iets kleinere randen, dus hij is iets groter, maar biedt ook een verversingssnelheid van 120 Hz in vergelijking met een verversing van 90 Hz op de Galaxy A33.

Er is ook een verschil in de camera's. Beide worden beïnvloed door een opgeblazen middenbereik van de camera, waarbij de quad-camera een diepte- en macrosensor biedt waarvan de ervaring leert dat ze hun plaats op de achterkant van de telefoon vaak niet waard zijn.

Anders krijgt de Galaxy A33 een 48 megapixel hoofdcamera en een 8 megapixel ultrawide, terwijl de Galaxy A53 een 64 megapixel hoofdcamera en 12 megapixel ultrawide krijgt. Geen van beide biedt optische zoom, maar beide bieden optische beeldstabilisatie.

Samsung suggereert dat je de volledige resolutie kunt gebruiken om te zoomen en bij te snijden, maar niets is te vergelijken met een echte optische zoomlens. Dit is echter typerend voor de middenklasse en op basis van de prestaties van de Samsung Galaxy A52 2021 vermoeden we dat de hoofdcamera de meeste gebruikers tevreden zal stellen, vooral omdat deze ook een nachtmodus biedt.

Een in-display vingerafdrukscanner, stereoluidsprekers met Dolby Atmos en IP67-waterdichtheid ronden de aantrekkelijke lijst met specificaties af.

De telefoons worden gelanceerd op Android 12 met One UI 4, met de belofte van vier OS-upgrades en 5 jaar beveiligingsupdates.

Dit klinkt allemaal geweldig, maar nu komen we bij de prijzen. De Samsung Galaxy A53 5G kost £ 399 en is vanaf 1 april verkrijgbaar. Hieraan vooraf gaat een pre-order periode.

De Samsung Galaxy A33 5G kost £ 329, wat nogal wat is boven de prijs van £ 249 van de Galaxy A32.

We zullen updaten met volledige internationale prijzen en beschikbaarheid wanneer we deze hebben.

Geschreven door Chris Hall.