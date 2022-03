Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Een Samsung opvouwbaar met zowel een horizontaal als verticaal scharnier is naar verluidt in ontwikkeling en zou mogelijk kunnen eindigen als de Galaxy Z Fold 4.

Zoals gemeld door LetsGoDigital (via Twitter-leaker Dohyun Kim), zou de volgende premium opvouwbare smartphone van het bedrijf gebaseerd kunnen zijn op een recent verleend patent - een patent dat een apparaat met meerdere scharnieren beschrijft.

In functie zou het verticaal kunnen worden opgevouwen en het scherm aan de buitenkant kunnen houden, met het scherm dan aan de binnenkant wanneer het horizontaal is gevouwen.

Volgens de outlet zouden de afmetingen van het apparaat iets groter zijn dan die van de Galaxy Z Fold 3 , waarbij Samsung ook zou overwegen een geheel nieuwe interface te overwegen om de ontwerpwijzigingen te begeleiden.

Zoals beschreven in het patent, zou de telefoon een camera onder het scherm hebben en ook een drievoudige camera-array aan de achterkant - misschien in een vergelijkbare stijl als de onlangs gelanceerde Samsung Galaxy S22 Ultra .

Op basis van de details en ruwe illustraties in het patent heeft grafisch ontwerper Parvez Khan renders en een video gemaakt van hoe het apparaat eruit zal zien.

Natuurlijk, hoewel dit het potentiële gevoel heeft van een open en gesloten behuizing - vooral gezien Kim's recente staat van dienst met S22-lekken - is het belangrijk om enige voorzichtigheid te betrachten voordat dit apparaat als een inkomende smartphone wordt gecementeerd.

Om te beginnen zijn we nog vele maanden verwijderd van een mogelijke vierde generatie van Samsung's Z-serie telefoons, en het is ook giswerk van onze kant dat een dergelijk model de Z Fold 3 zou vervangen en niet alleen een nieuwe tak van opvouwbaar zou zijn.

Natuurlijk zijn er ook vragen over de legitimiteit van het meervoudig scharnierende product zelf, en of Samsung zo snel een relatief fris concept in een consumentenklare telefoon zou kunnen veranderen.

Gezien hoe vooruitstrevend Samsung-telefoons de afgelopen jaren zijn geweest, zouden we zeggen dat het waarschijnlijk verstandig is om in dit stadium niets uit te sluiten, maar we zullen ook nog een paar lekken en gefluister moeten zien voordat we deze volledig kopen.

Geschreven door Conor Allison.