Is dit de Samsung Galaxy A73?

(Pocket-lint) - Samsung is het jaar misschien al druk begonnen met de lancering van de Galaxy S21 FE, Galaxy S22-serie , Galaxy Tab S8-tablets en Galaxy Book-laptops, maar dat is niet het enige dat het bedrijf naar verwachting in petto heeft.

Zowel over de Galaxy A53 als de Galaxy A73 zijn de afgelopen maanden veel geruchten geweest, met veel verwachting voor de opvolgers van de uitstekende mid-range A52 5G- en A72-handsets.

Het laatste lek omringt de Galaxy A73 en het lijkt erop dat het een officiële persweergave van de handset zou kunnen zijn, gepubliceerd op 91 Mobiles . Op basis van de weergave ziet de Galaxy A73 superdunne randen rondom het scherm – naar verluidt 6,7-inch – en zal er een gecentraliseerde camera met perforatiegaten aan de bovenkant zijn.

Naar verwachting komt er een quad-camera aan de achterzijde, bestaande uit een 64 megapixel hoofdcamera met optische beeldstabilisatie, een 12 megapixel ultragroothoekcamera, 5 megapixel dieptecamera en een 5 megapixel macrocamera. De camera aan de voorkant zou 32 megapixels zijn.

Eerdere geruchten suggereerden dat de Samsung Galaxy A73 zou draaien op het Qualcomm Snapdragon 750G-platform met 8 GB RAM en 128 GB opslagruimte. Er wordt gedacht dat een batterij van 5000 mAh aan boord zou zijn.

Alle geruchten rondom de Samsung Galaxy A73 lees je in onze aparte rubriek . Voorlopig is er geen datum voor de release, hoewel dit naar verwachting in de komende maanden zal zijn.

Geschreven door Britta O'Boyle.