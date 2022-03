Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De Galaxy Note-serie van Samsung was misschien het begin van de trend voor grote smartphones - of phablets zoals ze voor het eerst werden genoemd - maar het lijkt erop dat de serie zijn erfenis vanaf nu overdraagt aan de Galaxy S Ultra .

Volgens een rapport op de Koreaanse site Dailian zei Roh Tae-moon, hoofd van de Mobile Experience (MX)-divisie van Samsung Electronics tegen journalisten op MWC 2022: "De Galaxy Note zal verschijnen als 'Ultra'."

Hoewel het citaat enigszins verloren gaat in de vertaling, suggereert de algemene kern dat de Galaxy Note er niet meer zal zijn. Het is niet echt verrassend, aangezien de Galaxy Note-serie niet in 2021 verscheen en toen Samsung de Galaxy S22 Ultra introduceerde, die veel meer op een Note leek dan zijn S22-broers en zussen , wat suggereert dat het zo'n beetje een rebadged Galaxy Note was.

De Samsung Galaxy S22 Ultra heeft een ingebouwde S Pen - het belangrijkste onderscheidende kenmerk van de Galaxy Note-serie - en biedt ook een iets vierkanter ontwerp dan de standaard S22 en S22+, wat wederom een zeer Note-functie is.

Deze 3 hoesjes houden je iPhone 13 slank, beschermd en ziet er fantastisch uit Door Pocket-lint International Promotion · 25 October 2021 Je kunt allerlei stijlen en beschermingsniveaus krijgen van Pitakas hoesjes.

We hebben contact opgenomen met Samsung voor een officiële verklaring, maar als je hoopt op een Galaxy Note 22 , kun je in plaats daarvan de Galaxy S22 Ultra overwegen. Het lanceringsslot van de Galaxy Note zal in de toekomst waarschijnlijk worden overgenomen door de Galaxy Z-serie als het rapport klopt. RIP Galaxy Note, je was geweldig.

Geschreven door Britta O'Boyle. Bewerken door Rik Henderson.