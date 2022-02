Samsung Galaxy S22-fotofuncties komen naar andere Galaxy-telefoons

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Nu de Galaxy S22 , S22+ en Galaxy S22 Ultra eindelijk in de winkelrekken liggen, is Samsung's line-up van vlaggenschiptelefoons volledig bijgewerkt en klaar voor het komende jaar of zo, maar het besteedt gelukkig ook nog steeds aandacht aan degenen met een van de line-up van vorig jaar.

Het S22-assortiment bracht een aantal leuke nieuwe details aan de camerasoftware die misschien als exclusieve functies aanvoelden, maar in feite al in software-updates naar oudere telefoons worden uitgerold.

Dat omvat zaken als de mogelijkheid om ongewenste reflecties en schaduwen te verwijderen van foto's die je in de Galerij-app hebt gemaakt (zodat je het kunt toepassen op foto's die je vóór de update hebt gemaakt).

Samsung's Photo Editor-app heeft een update nodig om de toevoegingen te laten werken, en je moet ook een nieuwe plug-in toevoegen voor elke functie, wat niets nieuws is voor de app.

Als je ze eenmaal hebt, kun je ze door ze in te schakelen in het Labs-menu in de Galerij-app toepassen op foto's terwijl je ze doorloopt. Hoewel dit in veel gevallen kan helpen om een foto er precies goed uit te laten zien, is het ook eerlijk om te zeggen dat het er in veel gevallen enigszins griezelig uit zal zien.

Software-updates betekenen echter dat de aanpassingen in de loop van de tijd waarschijnlijk beter zullen worden, en het is goed om te zien dat de wijzigingen niet beperkt zijn tot de nieuwste telefoons. De updates zouden beschikbaar moeten zijn voor elke telefoon met One UI 4.0 of hoger.

Geschreven door Max Freeman-Mills.