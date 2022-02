Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Voor 2022 is Samsung's topklasse vlaggenschip de Galaxy S22-serie, bestaande uit de kleinere S22 , de iets grotere S22+ en de veel grotere S22 Ultra - waarvan de laatste wordt geleverd met een gebogen scherm en geïntegreerde S Pen-stylus, in tegenstelling tot de andere twee modellen. Voor de volledige set van verschillen tussen de drie, bekijk onze functie, link hieronder:

Terwijl alle Galaxy S22-modellen worden geleverd met het Android 12-besturingssysteem van Google, staat de One UI 4.1-interface van Samsung bovenaan, met enkele unieke softwarepunten en bedieningselementen. Veel gebruikers zullen bekend zijn, maar sommige instellingen - zoals het wisselen van telefoon of het maken van een screenshot - kunnen verschillen van andere Android-handsets op de markt.

Er is veel te leren en veel snuisterijen die je kunt ontdekken. Hier is een uitgebreide gids, zodat u verschillende vragen kunt beantwoorden en het meeste uit uw nieuwe Galaxy S22-keuze kunt halen.

Samsung Galaxy S22 toptip: als je moeite hebt om dingen te vinden, veeg dan omhoog vanaf de onderkant van het scherm om de app-lade te starten. Hierin bevindt zich een zoekbalk bovenaan, maar het zoekt niet alleen door apps, het doorzoekt een overvloed aan geïntegreerde systeem-apps - van agenda tot instellingen en meer - dus er zullen een heleboel selecteerbare opties zijn om snel naar wat je zoekt.

Hoe de Samsung Galaxy S22 uit te schakelen of opnieuw op te starten: Wat lijkt op de aan / uit-knop aan de rechterkant van een S22-handset (naar het scherm gericht) is eigenlijk standaard om Samsung's Bixby-spraakassistent te starten. Een snelle druk op de knop brengt je gewoon naar het vergrendelscherm. Om uit te schakelen, moet je deze aan / uit-knop en de volume-omlaagtoets tegelijkertijd ingedrukt houden (niet kort indrukken, want dan maak je gewoon een screenshot), waardoor een softwarescherm wordt geopend, compleet met 'Uitschakelen' , 'Herstart' en 'Noodmodus'. Vanuit dit scherm kun je ook 'Instellingen voor zijtoetsen' selecteren om lang indrukken om Bixby te omzeilen opnieuw te configureren en in plaats daarvan de uitschakelpagina te openen.

Android-bewegingsnavigatie inschakelen: in tegenstelling tot bijna elke andere Android-telefoon in 2022, laadt de S22 met drie softkeys voor navigatie. Als je wilt overschakelen naar de gebaren van Android, veeg dan vanaf de bovenkant naar beneden, open instellingen (dat kleine tandwiel rechtsboven)> weergave> navigatiebalk. Ja, het is een vreemde plek om het te laten zien. Vanaf hier heb je de mogelijkheid om de volgorde van de knoppen te wijzigen of in plaats daarvan 'Veeggebaren' te selecteren.

Pas de navigatieknoppen aan: Als u vasthoudt aan de navigatieknoppen op het scherm, kunt u de volgorde aanpassen. Ga zoals hierboven naar instellingen> weergave> navigatiebalk en u kunt de volgorde van de knoppen wijzigen van de standaard III [] < naar < [] III zodat de terugknop zich aan de andere kant bevindt.

Bewerk uw startscherm: door lang op de achtergrond op een startscherm te drukken, kunt u de achtergrond en stijl, thema's, widgets bewerken en toegang krijgen tot aanvullende instellingen. In dit gebied kun je ook schermen toevoegen (veeg naar een nieuwe pagina en druk op de reus + in een cirkel), of verwijder volledige schermen (klik op het prullenbakpictogram bovenaan, waardoor je wordt gevraagd om de verwijdering van het scherm te bevestigen) .

Gebruik Android 12 Material You: Voeg aanpassingsopties toe op een native Android 12-niveau, houd het startscherm ingedrukt om de opties te openen. Tik vervolgens op achtergrond en stijl. In dit gedeelte ziet u - naast het wijzigen van de standaardachtergronden, inclusief geanimeerde 'video'-opties - de optie voor het kleurenpalet (die automatisch verschijnt nadat u ook een nieuwe achtergrond hebt geselecteerd). Hiermee kunt u de kleuren van de gebruikersinterface aanpassen op basis van uw achtergrond. Er is ook de mogelijkheid om dat toe te passen op pictogrammen, maar dit is alleen van toepassing op native Samsung-apps of mapachtergronden.

Haal meer uit uw startscherm: u kunt de grootte van het schermraster waarop uw snelkoppelingen en widgets staan, wijzigen, afhankelijk van hoe compact u het startscherm wilt hebben. Druk lang op het startscherm en selecteer vervolgens 'Instellingen' rechtsonder (of veeg naar beneden vanaf de bovenkant van het scherm, selecteer het instellingentandwiel en vervolgens 'Startscherm'). Er zijn opties voor 4x5, 4x6, 5x5 of 5x6 die afzonderlijk kunnen worden toegepast op het startschermraster en het app-schermraster, terwijl het mappenraster 3x4 of 4x4 biedt voor die apps die in mapindelingen worden bewaard.

Hoe toegang te krijgen tot Google Discover: Veeg eenvoudig van links naar rechts op het startscherm. Als u de voorkeur geeft aan de alternatieve optie van Samsung, drukt u lang op het startscherm en veegt u naar rechts om naar de linkerpagina te gaan. Hier zie je de optie tussen Google Discover of Samsung Free, of druk op de schakelaar bovenaan om deze pagina volledig uit te schakelen.

Formaat van widgets wijzigen: om widgets te openen, houdt u het startscherm lang ingedrukt en selecteert u 'Widgets'. U moet een widget op de startpagina of volgende pagina's plaatsen voordat u deze kunt aanpassen. Zodra een widget is geplaatst, houdt u de widget zelf ingedrukt, waarna er een rand omheen wordt getekend, compleet met vier cirkelvormige 'trekpunten'. Sleep deze binnen de beschikbare parameters om de grootte te wijzigen. Wilt u een widget verwijderen? Houd het ingedrukt, er verschijnt een zwevend venster met informatie en een prullenbak met daaronder 'Verwijderen'.

Pas de statusbalk aan: dit is de informatie die bovenaan het scherm staat. Ga naar instellingen> meldingen en u kunt kiezen tussen de weergave-opties 'Kort' en 'Gedetailleerd'. U kunt 'Inbegrepen apps' openen en ook per app toevoegen/verwijderen welke apps in meldingen mogen worden weergegeven.

Wijzig het aantal meldingen of schakel meldingen uit: In het meldingengedeelte (toegang zoals hierboven) kunt u 'Geavanceerde instellingen' selecteren om meer opties weer te geven. Vanaf hier kunt u beperken tot drie meldingspictogrammen, alleen een aantal meldingen, of u kunt ervoor kiezen om geen of alle meldingen te zien - de keuze is aan u.

Batterij als percentage weergeven: Wilt u meer zien dan alleen een visuele weergave van de levensduur van de batterij? U kunt een percentageteller schakelen, die aan de zijkant van het batterijsymbool in de statusbalk wordt weergegeven, door naar instellingen> meldingen> geavanceerde instellingen te gaan en daar op de schakelaar 'Batterijpercentage weergeven' te drukken.

Laat uw startpagina in liggende stand werken: Met deze optie kunnen het startscherm en de apps-lade, instellingen, enzovoort, in liggende stand worden weergegeven. Het is standaard uitgeschakeld, maar je kunt het inschakelen in instellingen > instellingen voor startscherm > selecteer de schakelaar 'Roteren naar liggende modus'. Dit is anders dan de 'knoppen'-snelkoppelingen in het meldingenvenster voor omlaag vegen, waar de optie 'Portret'/'Automatisch roteren' alleen bepaalde apps toestaat om tussen oriëntaties te draaien, niet instellingen en dergelijke.

Een map maken: Sleep eenvoudig de ene app op een andere op een startschermpagina en er wordt een map gemaakt. Om een app uit een map te verwijderen, open je de map en druk je lang op een app. Je krijgt dan een pop-upmenu waarmee je de app kunt verwijderen of verwijderen. Om meer apps toe te voegen, sleept u ze naar de map of drukt u op de knop '+' in de map om apps toe te voegen waar u meerdere apps uit uw lijst kunt selecteren.

De kleur of naam van een map wijzigen: Open een map en voer bovenaan de gewenste naam in. Als u geen naam wilt, laat u deze leeg en wordt er niets weergegeven. Om de achtergrondkleur van de map te wijzigen - en je kunt dit individueel per map doen - tik je op de stip in de rechterhoek en selecteer je een nieuwe kleur, inclusief volledig aangepaste opties.

Een map verwijderen: Als u een map niet langer wilt, houdt u ingedrukt en drukt u op het prullenbakpictogram. De map en de app-snelkoppelingen zullen verdwijnen, maar het verwijdert de genoemde apps niet, het ruimt gewoon dingen op op uw verzoek.

Sluit alle apps: wanneer u op de knop Recente apps tikt (de III-softkey of via een langzame veeg van onder naar midden omhoog als u gebaren gebruikt), krijgt u miniaturen van uw recente app-pagina's. Je kunt deze afzonderlijk wegvegen of op de knop 'Alles sluiten' hieronder klikken. Houd er echter rekening mee dat het vegen van een app om te sluiten niet verhindert dat deze op de achtergrond wordt uitgevoerd - zie onze informatie over de batterij-instellingen over hoe u dit kunt regelen.

Apps verbergen: wil je niet dat een app op je startscherm of in zoekresultaten wordt weergegeven? Je kunt het verbergen. Druk lang op het startscherm, open instellingen, selecteer 'Apps verbergen' en selecteer de apps die u niet wilt weergeven, voordat u op 'Gereed' drukt. Waarschuwing: zoeken zal in sommige gevallen nog steeds de toegang tot de instellingen van de app onthullen.

Hoe eSIM in te stellen: Als eSIM is ingeschakeld op uw apparaat, wordt u uitgenodigd om dit in te stellen wanneer u het apparaat voor het eerst instelt. Als u het na de eerste installatie wilt doen, gaat u naar instellingen> verbindingen> SIM-kaartbeheer> mobiel abonnement toevoegen.

Hoe Samsung DeX te gebruiken: De desktop-ervaring (DeX) is een standaardfunctie op de Galaxy S22, waardoor u uw telefoon als bureaucomputer kunt gebruiken via een pc of met een tv of monitor. Eerst moet je DeX op de telefoon inschakelen in instellingen > geavanceerde functies > Samsung DeX. Als je het eenmaal hebt ingeschakeld, moet je ofwel de Samsung DeX-app op je pc installeren of je moet de monitor op je telefoon aansluiten via de USB-C-aansluiting aan de onderkant. Het werkt ook via USB-C-hubs.

Bellen en sms'en op andere apparaten: Met het Samsung-account kunt u oproepen en berichten laten doorkomen op andere Samsung-apparaten, zoals een tablet, zodat u niet steeds van apparaat hoeft te wisselen tijdens het werken. Ga naar instellingen> geavanceerde functies> bellen en sms'en op andere apparaten en schakel het in. Dat betekent dat sms'jes en oproepen naar het nummer op je telefoon worden gesynchroniseerd met je andere Samsung-apparaten.

Koppelen met Windows: als u wilt synchroniseren met een Windows-pc om mobiele meldingen te beheren, recente foto's te bekijken, te bellen en gebeld te worden via pc, toegang te krijgen tot berichten/gesprekken en mobiele apps te synchroniseren, dan kan dat. Ga naar instellingen> geavanceerde functies> Link naar Windows en schakel het in. U wordt dan door het installatieproces geleid.

Beheer Android Auto op uw Samsung-apparaat: met Samsung-telefoons kunt u de Android Auto-ervaring aanpassen. Ga naar instellingen> geavanceerde instellingen> Android Auto. Hier kunt u de apps aanpassen die u in Android Auto te zien krijgt en enkele andere instellingen wijzigen.

Samsung pusht Bixby als zijn standaard digitale assistent. Omdat de S22 Android is, krijg je ook Google Assistant . Installeer Amazon Alexa en dat wordt ook een optie. Hier zijn alle beheeropties voor die virtuele assistenten.

Toegang tot Google Assistant: door lang op de virtuele schermtoets te drukken, wordt Google Assistant gestart. Als u gebaren gebruikt, activeert een veegbeweging van 45 graden in een hoek hetzelfde. Dit wordt gesynchroniseerd met je Google-account vanaf het inloggen, dus het werkt met alles waarvoor je de Google Assistent al hebt ingesteld.

Schakel hotword 'Hey/Ok Google' in: het hotword om Google te laten reageren met alleen uw stem, maakt deel uit van de Google-app. Je wordt gevraagd om het in te stellen wanneer je inlogt op een nieuwe telefoon, maar als je dat later wilt doen, zoek dan naar 'Apparaatassistentie-app' in de instellingen (te vinden in instellingen> apps> kies standaard-apps), klik op de instellingen tandwiel ernaast, en je kunt het hotword activeren via Voice Match.

Schakel Google Assistent/alle assistenten uit: als u Google Assistent niet op die snelkoppeling naar de startknop wilt, kunt u de mogelijkheid om deze te starten verwijderen. Ga zoals hierboven naar instellingen> apps> kies standaard apps, selecteer 'Digitale assistent-app' en tik op 'Apparaathulp-app'. U kunt 'Geen' selecteren om uit te schakelen, of een andere optie om het standaardsysteem te wijzigen.

Verander je digitale assistent: als je Alexa liever met de startknop start, installeer dan de Alexa-app en schakel dan, zoals beschreven in de bovenstaande tip, de standaardapparaathulp-app naar Alexa - of Bixby Voice als je dat liever hebt. Het Alexa-hotword werkt echter niet.

Start Bixby Voice: als je Bixby wilt gebruiken, houd je de zijknop ingedrukt en Bixby wordt gestart. U moet zijn aangemeld bij een Samsung-account om Bixby te gebruiken. U kunt ook het hot-woord "Hi Bixby" inschakelen.

Directe toegang tot het paneel met snelle instellingen en meldingen vanaf uw startscherm: veeg ergens op het startscherm naar beneden en het meldingenscherm schuift naar beneden - wat betekent dat u zich niet naar de bovenkant van de pagina hoeft uit te strekken. Veeg nogmaals naar beneden en je krijgt knoppen voor snelle instellingen - erg handig op de grotere Galaxy S22+ en S22 Ultra-telefoons. Je kunt dit deactiveren (omdat het standaard is ingeschakeld) maar lang op het startscherm drukken, op het instellingentandwiel drukken en vervolgens naar beneden scrollen naar de schakelaar 'Naar beneden vegen voor meldingspaneel'.

Snelle toegang tot Google Home-bediening: als je Google Home hebt geïnstalleerd en ingesteld, laat je het menu met snelle instellingen vallen en tik je vervolgens op 'Apparaatbediening'. Tik nu op de vervolgkeuzemenu-optie met de tekst 'SmartThings', en je zou 'Home' als een optie moeten zien. Selecteer dat en nu zie je grote widget-bedieningselementen op het scherm voor je met Google Home verbonden apparaten.

Snelle instellingen bewerken: om de snelkoppelingen te wijzigen die u ziet wanneer u de meldingen naar beneden veegt, veegt u twee keer naar beneden zodat u het volledige raster met knoppen ziet, opent u het menu door op de drie stippen rechtsboven te tikken en "knoppen bewerken" te selecteren. U krijgt de volledige lijst met opties op pagina's te zien. U kunt slepen om de volgorde te wijzigen of snelkoppelingen verwijderen die u niet nodig heeft. Toptip: alleen de eerste zes apps worden weergegeven in de compacte weergave aan de bovenkant (uitbreiden tot 18 eenmaal in snelle instellingen volledig), dus maak dit uw eerste snelkoppelingen naar instellingen.

Directe toegang tot apparaatinstellingen vanuit snelle instellingen: dit is een standaard Android-tip, maar geweldig om direct toegang te krijgen tot instellingen. Houd de snelkoppeling ingedrukt (bijvoorbeeld Bluetooth) en je springt direct naar het volledige instellingenmenu. Het is erg handig voor Wi-Fi, Bluetooth en energiebesparende opties.

Toegang tot aangesloten apparaten in het paneel met snelle instellingen: standaard worden apparaatbediening en media-uitvoer weergegeven in het paneel met snelle instellingen. Dit betekent dat je naar beneden kunt vegen en door kunt tikken om toegang te krijgen tot muziek die je afspeelt of luidsprekers waarmee je bent verbonden, en om smarthome-apparaten te bedienen zoals hierboven beschreven. Als je dit niet wilt, kun je het uitschakelen door de snelle instellingen te openen en op het menu rechtsboven te tikken. Tik vervolgens op 'Snelle paneelindeling', 'Apparaatbediening en Media-uitvoerknoppen' en kies uw voorkeursoptie.

Snel de helderheid van het scherm aanpassen: Samsung geeft je toegang tot de helderheid via het paneel met snelle instellingen, veeg het gewoon naar beneden en je ziet de schuifregelaar. Als je autobrightness wilt aanpassen, open je het menu aan de rechterkant van de schuifregelaar en je komt meteen bij die instellingen, waar je het kunt in- of uitschakelen.

Toon alle apps op het startscherm: Dit is voor sommigen een populaire optie. Als u de apps-lade wilt verwijderen, houdt u op het startscherm lang ingedrukt en tikt u op instellingen. Selecteer vervolgens 'Indeling startscherm' en kies 'Alleen startscherm'.

Een app-tray-knop toevoegen of verwijderen: Standaard is er geen app-tray-knop en open je de apps-tray met een veegbeweging. Als u de knop terug wilt, gaat u naar de instellingen van het startscherm zoals hierboven en selecteert u de schakelaar 'Toon apps-schermknop op startscherm'.

Veeg om de apps-lade weer te geven of te verbergen: zoals hierboven kunt u met de Galaxy S22 de apps-lade bekijken door omhoog te vegen. De apps-pagina's zelf scrollen vervolgens naar links en rechts. Als je terug wilt naar de startpagina, hoef je niet op de startknop te drukken, je kunt gewoon weer omhoog vegen en de apps-lade verdwijnt.

Alfabetisch ordenen van uw apps: klik in het app-vak op het menu met drie stippen in de Finder (zoekbalk) rechtsboven en selecteer 'Sorteren in de vervolgkeuzelijst'. Dit geeft je de mogelijkheid om alfabetische volgorde te hebben. Of selecteer 'Aangepaste volgorde' en u kunt uw apps vervolgens naar de gewenste posities slepen.

Maak een map met apps-vak: je kunt een map hebben waarin je meerdere apps kunt bevatten, of je nu bent ingesteld op aangepaste of alfabetische volgorde in het app-vak. Houd gewoon een app-pictogram ingedrukt en sleep het over een ander en er wordt een map gemaakt in het apps-vak. U kunt vervolgens de naam en kleur naar wens bewerken - net zoals u kunt op de startschermen.

Laat de Finder u app-suggesties geven: wanneer u op de Finder (zoekbalk) bovenaan het app-vak tikt, krijgt u onmiddellijk suggesties op basis van recente apps die u hebt gebruikt. Als u dit niet wilt, selecteert u het menu met drie stippen waar u verschillende instellingen kunt uitschakelen: voorgestelde apps, zoeksuggesties, voorgestelde instellingen, Downloads & Screenshots, zoekgeschiedenis en verborgen apps.

Apps verwijderen: u kunt de installatie rechtstreeks verwijderen via een app-pictogram. Druk gewoon lang op de app en een pop-upmenu geeft je de mogelijkheid om te verwijderen. Als het een kernapp is (die u niet kunt verwijderen), kunt u met dezelfde optie een app uitschakelen.

Apps toevoegen aan je startscherm: Houd de app-snelkoppeling in het apps-vak ingedrukt. U kunt 'toevoegen aan home' selecteren in het pop-upmenu dat verschijnt.

Stop met het toevoegen van nieuwe app-pictogrammen aan het startscherm: ga naar de instellingen van het startscherm (druk lang op de achtergrond, druk op het instellingentandwiel) en je zult de schakelaar 'Nieuwe apps toevoegen aan startscherm' vinden. Het is standaard uitgeschakeld, maar als je wilt dat elke nieuwe installatie op je startschermen verschijnt, zal dit dat inschakelen.

De standaard-app wijzigen: Android laat je beslissen welke de standaard-app is als je er meer dan één hebt die hetzelfde zullen doen. Ga naar instellingen > apps > Standaard apps. Er zijn opties voor browser, beller-ID/spam, assistent, thuis, telefoon, sms en links.

App-machtigingen beheren: met Android kunt u alle machtigingen voor elke app op individuele basis beheren. Ga naar instellingen > apps en selecteer de gewenste app en klik vervolgens op Machtigingen. Hiermee kunt u machtigingen in- en uitschakelen, zodat u bijvoorbeeld toegang tot locatie of contacten kunt uitschakelen. Als u dit wel doet, kan de functionaliteit van een app beperkt zijn of wordt u voortdurend om toestemming gevraagd, dus houd hier rekening mee.

Toewijzingen toewijzen voor weinig gebruikte apps: zoals hierboven beschreven, verliezen individuele apps hun rechten als ze gedurende langere tijd niet worden gebruikt - ontworpen om ruimte vrij te maken. Als je weet dat er een bepaalde app is die je misschien maar twee keer per jaar gebruikt, ga dan naar instellingen > apps, selecteer die app en klik op Machtigingen, en druk vervolgens op de schakelaar voor 'Machtigingen verwijderen en ruimte vrijmaken'.

Het vergrendelingsscherm is wat u ziet wanneer uw telefoon is vergrendeld. Het is echt verdeeld in twee delen: een wanneer het scherm is uitgeschakeld - waar "always-on display" u wat informatie kan geven - of het juiste vergrendelscherm waar het scherm volledig is ingeschakeld, maar u geen toegang hebt tot het apparaat.

Altijd-aan-weergave inschakelen: om ervoor te zorgen dat op het scherm altijd-aan-informatie wordt weergegeven, gaat u naar instellingen> vergrendelscherm en zorgt u ervoor dat 'Altijd op weergave' is ingeschakeld - wat standaard het geval is. Als u op deze instelling drukt, kunt u een schema instellen, weergeven voor nieuwe meldingen of altijd weergeven. Houd er rekening mee dat het batterij verbruikt, dus als u overboord gaat om uw apparaat voor elke keer te laten oplichten, zal de levensduur afnemen.

Verander de stijl van de altijd-aan-klok: Er is een reeks verschillende kloktypes voor het altijd-aan-display van de S22. Ga naar instellingen> vergrendelscherm> altijd te zien> klokstijl. U kunt het kloktype selecteren, een 'Beeldklok' toevoegen en ook de kleuren wijzigen.

Widgets toevoegen aan uw vergrendelingsscherm of altijd-aan-display: Samsung staat widgets toe op uw vergrendelingsscherm of altijd-aan-display. Je hebt daar waarschijnlijk standaard een muziekcontroller, maar als je die niet hebt, ga dan naar instellingen> vergrendelscherm> widgets. Hier vindt u alle opties om in en uit te schakelen, inclusief Bixby-routines, spraakrecorder, weer, alarmen en meer.

De helderheid van het altijd-aan-scherm wijzigen: Dit is gekoppeld aan de automatische helderheid op uw telefoon, maar u kunt dit handmatig overschrijven. Ga naar instellingen> vergrendelscherm> altijd-aan-display. In dit menu zie je 'Auto helderheid. Zet deze uit en je kunt zelf de helderheid instellen, specifiek voor het always-on display. U kunt de helderheid ook handmatig wijzigen door op het always-on-display te tikken zodra dit wordt weergegeven.

Snelkoppelingen op het vergrendelscherm wijzigen: U kunt twee snelkoppelingen op het vergrendelscherm hebben voor snelle toegang (alleen het vergrendelscherm, niet het altijd-aan-scherm). Dit zijn standaard telefoon en camera, maar dit kan elke gewenste app zijn. Ga naar instellingen> vergrendelscherm> snelkoppelingen. Hier kun je de linker en rechter snelkoppelingen selecteren, of ze volledig uitschakelen via de toggle.

Meldingen op vergrendelingsscherm in-/uitschakelen: als u geen meldingen op uw vergrendelingsscherm wilt, gaat u naar instellingen > vergrendelingsscherm > meldingen. Hiermee kunt u alleen pictogrammeldingen en volledige details weergeven, inhoud verbergen en selecteren of meldingen ook op het altijd-aan-display worden weergegeven. Het is zelfs mogelijk om de transparantie van de achtergrond/tekst van de melding aan te passen met een schuifregelaar.

Een zwervende klok op het vergrendelscherm weergeven: Als u op reis bent en de lokale tijd wordt weergegeven, maar u wilt ook uw thuistijd zien, ga dan naar instellingen > vergrendelscherm > zwervende klok. Je kunt ook kiezen waar je thuistijdzone is ingesteld en dit naar wens aanpassen.

Topbeveiligingstip: biometrische gegevens zijn niet onfeilbaar, want als ze niet werken, keert uw apparaat terug naar de pincode of het wachtwoord om te ontgrendelen. Daarom is uw apparaat alleen zo veilig als het wachtwoord of de pincode die u gebruikt, aangezien iedereen die probeert in te breken op uw telefoon er altijd voor kan kiezen om rechtstreeks naar deze ontgrendelingsmethoden te gaan.

Vingerafdruk- of gezichtsbeveiliging inschakelen: als u uw vingerafdruk of gezicht wilt gebruiken om te ontgrendelen, gaat u naar instellingen > biometrie en beveiliging. Hier kunt u uw gezicht of vingerafdruk (of meerdere afdrukken) registreren. U moet tegelijkertijd een back-up-pincode of -wachtwoord instellen om extra beveiliging te bieden. Toptip: als u een vingerafdruk gebruikt, registreer dan de vingers van elke hand zodat u kunt ontgrendelen hoe u uw telefoon ook vasthoudt.

Directe vergrendeling: wanneer u op de stand-byknop drukt, wilt u dat uw telefoon onmiddellijk wordt vergrendeld. Ga naar instellingen> vergrendelscherm> instellingen voor veilige vergrendeling. Er is de mogelijkheid om het toestel te vergrendelen zodra het scherm in slaapstand gaat of wanneer je op de standby-knop drukt. Wil je toch uitstel, dan zijn er genoeg tijdsopties.

Uw apparaat automatisch wissen (na talloze mislukte aanmeldingen): geen instelling die we veel zouden gebruiken, maar u kunt de telefoon terugzetten naar de fabrieksinstellingen, inclusief het verwijderen van al uw apps en gegevens, na 15 mislukte pogingen om het apparaat te ontgrendelen. Dit bevindt zich in dezelfde Secure Lock-instellingen als per bovenstaande tip.

Smart Lock / Bluetooth-ontgrendeling: opnieuw in instellingen> vergrendelscherm> daar is het gedeelte Smart Lock. Dit is een standaard Android-functie en je hebt de mogelijkheid om vertrouwde apparaten te nomineren, zodat je Android-apparaat wordt ontgrendeld wanneer het is verbonden met iets anders - je kunt Bluetooth-apparaten nomineren, zoals je smartwatch of auto. Er zijn ook 'Vertrouwde plaatsen' waar locatiebasis het apparaat ontgrendeld houdt. Er is ook 'On-body-detectie', zodat uw apparaat ontgrendeld blijft wanneer het op uw persoon zit.

Netwerk- en beveiligingsfuncties vergrendelen: Deze optie houdt in dat uw netwerkinstellingen niet kunnen worden gewijzigd terwijl uw telefoon is vergrendeld. Dit maakt het gemakkelijker om uw telefoon te lokaliseren als deze is gestolen. Het betekent echter ook dat je je telefoon moet ontgrendelen om de vliegmodus in te schakelen. Ga naar instellingen> vergrendelscherm> beveiligde vergrendelingsinstellingen om de optie te vinden om het in of uit te schakelen.

Bewaar uw privébestanden en apps in de beveiligde map: als u zich zorgen maakt dat mensen toegang krijgen tot uw telefoon en dingen vinden die ze niet zouden moeten vinden, kunt u de beveiligde map gebruiken. Dit zorgt voor een extra beveiligingslaag, u kunt vervolgens bestanden, afbeeldingen en apps toevoegen die u verborgen wilt houden - dat kan van alles zijn, van persoonlijke foto's tot zakelijke documenten. U kunt ook tweede versies van apps toevoegen die u veilig en privé wilt. Het staat in instellingen> biometrie en beveiliging> beveiligde map.

Alle Galaxy S22-toestellen hebben adaptieve verversingsfrequentieschermen, maar je kunt deze instellingen ook aanpassen.

Toegang tot 120Hz-modus: Er zijn twee weergavemodi - Adaptief of Standaard. De standaardmodus houdt vast aan 60 Hz, de adaptieve soepelheid selecteert de juiste verversingssnelheid van 10-120 Hz. Snellere verversing betekent vloeiendere, snel bewegende beelden, maar kan meer batterij verbruiken. Het voordeel van adaptief is dat het die batterijvraag voor u zal beheren. Je vindt de opties in instellingen > weergave > vloeiende bewegingen.

De schermresolutie wijzigen: De Galaxy S22 Ultra heeft de mogelijkheid om de resolutie te wijzigen tussen drie opties: WQHD+ (3088 x 1440), FHD+ (2316 x 1080), HD+ (1544 x 720). Ga naar instellingen> weergave> schermresolutie en je zult deze opties vinden. Er is geen slimme aanpassing van de resolutie zoals sommige apparaten elders aanbieden. Resolutie-opties voor de basis S22 en S22+ verschillen natuurlijk.

Donkere modus inschakelen: Open het instellingenmenu en selecteer display. Het is het eerste wat je bovenaan de pagina ziet bij 'Licht' en 'Donker' compleet met illustraties. U kunt de donkere modus plannen door de 'Instellingen voor de donkere modus' onder deze visuele illustraties te selecteren.

Wijzig de weergavekleuren: ga naar instellingen> weergave> schermmodus. Hier krijg je de mogelijkheid om de manier waarop het scherm eruitziet te veranderen, van Levendig naar Natuurlijk, met een warm/koel witbalans die ook beschikbaar is voor handmatige aanpassingen. Er zijn geavanceerde instellingen om de rode, groene en blauwe kanalen ook afzonderlijk te bedienen als je echt diep wilt duiken.

Schakel de videoverbeteraar in: er is een videoverbeteraar verstopt op de S22 die bedoeld is om uw video-kijkervaring te verbeteren. Het werkt met een reeks apps, waaronder Netflix, Prime Video en YouTube. Ga naar instellingen> geavanceerde functies> videohelderheid. Er zijn opties voor Normaal of Helder.

Schakel het oogcomfortscherm in: dit verandert de kleur van het scherm om blauw licht te verminderen, vermoeide ogen te voorkomen en u te helpen beter te slapen, fictief. Ga naar instellingen> weergave en schakel 'Eye comfort shield' in. Als u op deze instelling klikt, kunt u adaptieve of aangepaste modi vinden, zodat u ervoor kunt kiezen deze altijd of alleen vanaf een specifiek tijdstip aan te hebben.

Eenhandige modus: ga naar instellingen> geavanceerde functies> en schakel 'Eenhandige modus' in. Hierdoor wordt het scherm kleiner, zodat u gemakkelijker toegang hebt tot dingen die zich dichter bij de bovenkant bevinden - ideaal voor kleine handen op grote telefoons. Eenmaal in de modus met één hand, kunt u van links naar rechts schakelen door op de pijlen te tikken. Om de modus met één hand te verlaten, tikt u gewoon op het zwarte gebied.

Hoe de S Pen te gebruiken met de S22 Ultra: De S22 Ultra wordt geleverd met een ingebouwde S Pen-stylus. Haal het eruit en je kunt het gebruiken om met het scherm te communiceren in plaats van met een vinger. Om de verschillende compatibele apps te laden, is er een kleine transparante launcher die naar het midden rechts zweeft, die toegang opent tot Notitie maken, Alle notities bekijken, Slimme selectie, Scherm schrijven, Live-berichten, AR Doodle, Vertalen, PENUP en de optie om toe te voegen meer interacties.

Meldingen voor een app uitschakelen: Ga naar instellingen > meldingen en je ziet een gedeelte 'Recent verzonden'. Tik op 'meer' en je krijgt gemakkelijke schakelopties voor alle apps op je telefoon (tenzij je ervoor hebt gekozen ze te verbergen, in welk geval je dat niet doet). Je kunt ook per app doortikken om details te regelen, van 'Stil leveren' tot andere details per app.

App-pictogrambadges weergeven: Icon-badges zijn een functie van Android, waardoor elke app u laat weten hoeveel meldingen u heeft. Samsung past dit toe op het hele toestel. Ga naar instellingen > meldingen > geavanceerde instellingen en schakel 'App-pictogrambadges' uit als u dit niet wilt. Tik op deze instelling als u wilt schakelen tussen de melding die wordt weergegeven als alleen of punt of een punt met cijfers om aan te geven hoeveel meldingen.

Bekijk uw app-meldingen door lang op een app-snelkoppeling te drukken: dit is een behoorlijk geavanceerde uitbreiding van de pictogrambadges. U kunt een app-pictogram met een badge ingedrukt houden en de meldingen worden weergegeven in een pop-upmenu. Ga naar instellingen> meldingen> app-pictogrambadges en je vindt deze optie onderaan de pagina als een schakelaar.

Een melding die je hebt ontvangen uitschakelen: Dit is een standaard Android-functie, maar deze is gewijzigd in Android 12. Als je een melding hebt gekregen en je toekomstige meldingen wilt uitschakelen of wilt wijzigen hoe ze worden bezorgd, houd je die melding ingedrukt. Het wordt uitgebreid om u opties te geven, waaronder "meldingen uitschakelen". Als u 'Instellingen' selecteert, komt u in een gedetailleerd menu waar elk beschikbaar aspect kan worden gewijzigd.

Niet storen leren beheersen is een belangrijke vaardigheid van Android. Je kunt ervoor zorgen dat je de gewenste meldingen krijgt wanneer je maar wilt, je kunt je telefoon dempen wanneer je maar wilt zonder een mechanische schuifregelaar, maar toch die essentiële meldingen doorlaten. Op de Galaxy S22 heb je vijf volumeschuifregelaars: systeem, Bixby, ringtone, media, notificaties.

Beheers het wisselen van mediavolume: Binnen de volume-instellingen (instellingen > geluiden en trillingen > volume) vindt u de optie 'Gebruik volumetoetsen voor media'. Dit staat standaard aan en betekent dat wanneer je op de volumeknoppen drukt, alleen het mediavolume beweegt, zoals je muziek. Zet hem uit en hij regelt het belvolume, maar schakelt over naar mediavolume als je media aan het afspelen bent, bijvoorbeeld in Netflix of Spotify.

Wijzig de trillingsniveaus voor alles: ga naar instellingen > geluiden en trillingen > trillingsintensiteit en u kunt de trillingsniveaus voor oproepen, meldingen en aanraakinteractie afzonderlijk wijzigen.

Schakel het oplaadgeluid, ontgrendelingsgeluid, toetsenbordgeluiden uit: Samsung zou je Galaxy laten piepen en trillen bij elke actie en aanraking. Ga naar instellingen> geluid en trillingen> systeemgeluiden / trillingsregeling.

Dolby Atmos inschakelen en bedienen: dit kan worden ingeschakeld in snelle instellingen, of ga naar instellingen> geluiden en trillingen> geluidskwaliteit en effecten. Klik in het Dolby Atmos-gedeelte en je hebt de optie voor auto, film, muziek of spraak als individuele verbeteringen. Voordat je in dit menu komt, is er ook een aparte 'Dolby Atmos voor gaming'-schakelaar, zodat je hem gewoon kunt laten opstarten wanneer je een game begint.

Pas de EQ (equalizer) aan: Houd je niet van het standaard geluidsprofiel? Je kunt het veranderen. Ga naar instellingen> geluiden en trillingen> geluidskwaliteit en effecten> equalizer. Dit biedt vijf presets en één Custom-optie, zodat je negen lineaire banden kunt aanpassen om het geluidsprofiel naar wens aan te passen (van 63Hz tot 16kHz).

Geluid aanpassen voor slechthorenden: ga naar instellingen > geluiden en trillingen > geluidskwaliteit en effecten > geluid aanpassen. Dit biedt frequentieboosts op basis van leeftijd, waarbij wordt aangenomen dat bepaalde frequentiebanden in bepaalde leeftijdsgroepen afnemen. U kunt ook 'Test mijn gehoor' gebruiken om te bepalen welke boost u eventueel moet gebruiken.

Niet storen inschakelen: Niet storen is een Android-functie waarmee je je telefoon kunt dempen, maar je kunt een aantal uitzonderingen instellen. Veeg de snelle instellingen omlaag en tik op de knop Niet storen om deze in te schakelen. U kunt het ook ingedrukt houden om een schema in te stellen en specifieke storingen van oproepen, alarmen, apps enzovoort toe te staan. Je kunt dit ook openen via instellingen > meldingen > niet storen.

Sta alarmen en uitzonderingen toe in niet storen: volgens de bovenstaande tip.

Meldingen toestaan in niet storen: Hoewel geluiden en trillingen zijn gedempt, kun je nog steeds stille meldingen hebben. Ga naar instellingen > meldingen > niet storen > meldingen verbergen. Hier kunt u bepalen of u alles wilt verbergen, of u meldingen op volledig scherm, app-pictogrambadges, weergave in het meldingenpaneel, pop-upmeldingen wilt stoppen en statusbalkpictogrammen wilt verbergen.

Beperk de verversingssnelheid om de batterij te sparen: Open de Game Launcher-app het menu met drie lijnen rechtsonder. Klik op 'Game Booster' uit de opties die naar voren komen. Je hebt dan toegang tot 'Lage verversingssnelheid', waarmee de verversingssnelheid tijdens games wordt vastgezet op 48 Hz om de batterijduur te sparen.

Blokkeer navigatiegebaren in games: dit is belangrijk om te voorkomen dat je per ongeluk een game verlaat tijdens het spelen omdat je veegbewegingen verkeerd zijn geïnterpreteerd. Ga naar de Game Booster-instellingen zoals hierboven beschreven en selecteer vervolgens 'Blokkeren tijdens spel'. Hier kun je navigatiegebaren uitschakelen (deze worden uitgegrijsd als je de softkeys van Android gebruikt natuurlijk). Om een game te verlaten, moet je twee keer vegen.

Schakel autobrightness uit tijdens games: Er is niets vervelender dan je helderheid te dimmen tijdens het gamen. In het hierboven beschreven menu kunt u er ook voor kiezen om automatische helderheid te blokkeren om dit probleem te voorkomen.

Zet Dolby Atmos aan voor gaming: ga naar instellingen > geluiden en trillingen > geluidskwaliteit en effecten. Je ziet hier de schakelaar 'Dolby Atmos voor gaming'.

Hoe de schermrecorder te gebruiken: Er is een ingebouwde schermrecorder op de S22-serie, toegankelijk via snelle instellingen. Veeg gewoon naar beneden en veeg opnieuw om de volledigere 18 knoppen te openen, waar u Schermrecorder kunt selecteren. Houd dit pictogram ingedrukt om de details aan te passen, zoals videokwaliteit en geluid (van media en/of microfoon of geen).

De camera's op de verschillende S22-apparaten zijn behoorlijk verschillend, de S22 Ultra is de koning van het trio. Maar er is veel dat ze gemeen hebben en veel om grip op te krijgen.

Schakel de 108MP-modus in (alleen S22 Ultra): De S22 Ultra heeft een 108-megapixelcamera, maar is standaard ingesteld op 12-megapixels. Als je de volledige resolutie wilt, tik je op de aspectverhouding-knop in de Camera-app en je ziet de optie '3:4 108MP'. Let op: je kunt in de S22 en S22+ niet op 108 MP fotograferen, omdat ze hoofdsensoren van 50 MP hebben.

Schakel 8K-video-opname in: Als u video in de hoogste resolutie wilt vastleggen, gaat u naar de videomodus in de Camera-app en tikt u op het pictogram voor de beeldverhouding - u ziet de optie voor 8K 24.

Schakel de modus voor opnamesuggesties in: een functie die lang geleden op de S10 is geïntroduceerd, analyseert de scène en stelt de beste compositie voor. De camera stelt de beste opname voor die u kunt maken en helpt u deze uit te lijnen met behulp van een gids op het scherm. Open de Camera-app en tik op het tandwiel van de instellingen en je zult de optie vinden om in te schakelen.

Gebruik Scene Optimizer om uw foto's te verbeteren: De Scene Optimizer gebruikt kunstmatige intelligentie (AI) om uw foto's te verbeteren en maakt langere nachtfoto's uit de hand mogelijk. Selecteer in de Camera-app de instellingencode linksboven en schakel vervolgens 'Scene optimiser' in. Wanneer je een opname hebt gemaakt, zie je deze automatisch voor je ogen worden aangepast, met een dubbel cirkelvormig symbool dat aangeeft dat de camera optimalisaties heeft doorgevoerd.

Gebruik de nachtmodus voor betere opnamen bij weinig licht: de nachtmodus maakt lange belichtingen bij weinig licht en wordt automatisch ingeschakeld - wat u kunt zien wanneer een maansymbool in geel wordt weergegeven in de rechterbenedenhoek van de zoeker van de Camera-app. Tik op dit maanpictogram, de omtrek wordt wit en het is uitgeschakeld.

Hoe kom je uit een modus: Als je een cameramodus selecteert - bijvoorbeeld uit het menu 'Meer' - en terug wilt naar de standaardinstelling, is het niet meteen duidelijk hoe dit wordt verwoord. Als je gebarenbediening hebt geactiveerd, moet je terugvegen om terug te keren naar de normale zoeker. Gebruik anders de Android-softkey-terug-knop (als je echter in de standaard fotomodus bent, sluit de terug-knop de Camera-app).

De camera snel starten: standaard wordt de camera gestart door tweemaal op de zijknop te drukken. Als je dit wilt wijzigen in bijvoorbeeld een andere app openen, ga dan naar instellingen> geavanceerde functies> zijtoets.

Van cameramodus wisselen: U kunt door de modi vegen vanuit de zoeker van de Camera-app: Foto is standaard, met Video en Meer aan de rechterkant, Portret aan de linkerkant.

Bewerk de beschikbare cameramodi: u hoeft zich niet aan de bovenstaande standaardopties te houden - u kunt modi toevoegen of verwijderen die u handiger vindt. Ga naar Meer waar je rechtsonder een 'Toevoegen+' ziet verschijnen. Tik daarop en u kunt de gewenste modi naar de veegbare balk slepen, zodat u Meer niet hoeft te openen om te selecteren.

Snel overschakelen van de camera aan de achterkant naar de camera aan de voorkant: Veeg eenvoudig omhoog of omlaag in de Camera-app en hij schakelt tussen de cameraweergaven aan de achterkant en de voorkant. Of u kunt nogmaals twee keer op de aan / uit-knop drukken en de camera's schakelen over.

RAW-opname inschakelen: Als u zowel de DNG-bestanden als de gewone JPEG wilt opslaan, gaat u naar de instellingen van de Camera-app en selecteert u 'Afbeeldingsindelingen'. Hier vindt u de optie om 'RAW-kopieën' op te slaan en ook HEIF (high efficiency foto's) in te schakelen.

Videostabilisatie inschakelen: Er zijn twee versies van stabilisatie: een in de camera-instellingen die op alles lijkt te gelden, of 'Super Steady', waarbij de laatste veel dramatischer is. Als je in Video een hand ziet met kronkelende lijnen eromheen - tik hierop, de omtrek is geel om aan te geven dat hij actief is. Opmerking: als Super Steady actief is, ligt uw opnameresolutie op 1080p60. Als je 8K of UHD (4K) hebt geselecteerd, schakelt de camera automatisch over naar FHD.

Maak opnamen in HDR10+-video: HDR10+ is een bètafunctie (of 'Labs'). Open de Camera-app, druk op het instellingenwiel en selecteer vervolgens 'Geavanceerde opname-opties'. Hier zie je de optie voor het opnameformaat met hoog dynamisch bereik, maar het is alleen beschikbaar als je 1080p30 fotografeert - iets met een hogere resolutie of framesnelheid en het wordt grijs weergegeven.

Een selfie-portret maken: schakel gewoon over naar de camera aan de voorkant en selecteer Portret in het menu. Er zijn zeven verschillende effecten en achtergronden om uit te proberen, geopend via het kleine ronde symbool rechtsonder in de zoeker.

Het Edge-scherm moest gebogen randen nuttiger maken door een klein menu aan de rand aan te bieden. Maar hoewel de S22 en S22+ platte schermen hebben, bieden ze deze functionaliteit nog steeds!

Randpanelen toevoegen of verwijderen: ga naar instellingen> weergave> randpanelen. Tik hierin op Panelen en je ziet de selectie van beschikbare panelen en je kunt de panelen die je niet wilt toevoegen en verwijderen. Houd u aan het nuttige, anders besteedt u meer tijd aan navigeren en minder aan doen.

Verplaats de handgreep van het randpaneel naar waar u maar wilt: u kunt het randhandvat (waar u moet vegen om de randpanelen te openen) verplaatsen naar een willekeurige plaats aan de linker- of rechterkant van het scherm. Houd het gewoon ingedrukt en u kunt het rondslepen. Als je het niet wilt kunnen verplaatsen, kun je de positie vergrendelen in de instellingen, zoals hieronder.

Wijzig de grootte en transparantie van de handgreep van het randpaneel: ga naar instellingen> weergave> randpanelen> handvat. Binnen deze instellingen kun je het handvat veranderen - inclusief onzichtbaar maken, de kleur, grootte veranderen en, als je wilt, het laten trillen wanneer het wordt aangeraakt.

Schakel randpanelen uit: ga naar instellingen> weergave> randpaneel. Schakel het gewoon uit en de snelkoppeling verdwijnt.

Bixby is de assistent van Samsung. Het maakte zijn debuut op de Samsung Galaxy S8 in 2017. De assistent kan verschillende dingen doen, maar is in feite onderverdeeld in Bixby Voice en Bixby Vision. We hebben enkele Bixby-tips behandeld in het gedeelte over digitale assistenten hierboven. Als je meer wilt weten over Bixby, hebben we een volledige Bixby-functie waarvan je kunt genieten .

Zet de Bixby-knop aan of uit: Bixby is geïntegreerd in de aan/uit-knop. Als je dit wilt wijzigen, ga je naar instellingen > geavanceerde functies > zijtoets.

Stel een Bixby-routine in: ga naar instellingen> geavanceerde functies> Bixby-routines. Klik hierop en er zijn verschillende routine-opties. Als u bijvoorbeeld naar het buitenland reist, schakelt u mobiele data automatisch uit. U kunt aangepaste routines maken op basis van het openen van een app, wat bijvoorbeeld geweldig is voor gamen.

Bixby gebruiken om toegang te krijgen tot instellingen op je telefoon: Een van de charmante dingen van Bixby is dat het kan worden gebruikt om toegang te krijgen tot instellingen op je Galaxy-apparaat. Open Bixby via de knop of door "Hey Bixby" te zeggen en zeg vervolgens op je telefoon wat je wilt wijzigen.

Bixby Vision gebruiken om te vertalen: Open de Camera-app en je vindt Bixby Vision in het gedeelte Meer, linksboven. Tik hierop en Vision wordt geopend. Standaard is het ingesteld om streepjescodes en winkelen te lezen - maar open het menu en je zult de optie vinden om vertalen in te schakelen, wat veel handiger is.

Maak een screenshot: Druk tegelijkertijd op de volume-omlaag- en stand-byknop - maar niet te lang, anders wordt het uitschakelscherm geactiveerd.

Palmvegen voor een screenshot: Als u niet op de knoppen wilt drukken, veegt u in plaats daarvan met de rand van uw hand over het scherm. Dit kan worden uitgeschakeld in instellingen > geavanceerde functies > bewegingen en gebaren > Palmvegen om vast te leggen.

Verlaag de helderheid van het scherm: Het is geen verrassing dat de helderheid van het scherm een van de grootste batterijverbruiken is. Veeg omlaag om het meldingenpaneel te zien en pas de schuifregelaar voor helderheid naar wens aan.

Switch-resolutie: hoe meer resolutie je gebruikt, hoe meer batterijvermogen je verliest. Nogmaals, de instructies staan verder naar boven, maar ga naar instellingen> weergave om de optie te vinden.

Schakel de donkere modus op uw apparaat in: er zijn aanwijzingen dat het gebruik van de donkere modus het vermogen verlaagt dat de telefoon nodig heeft om al die witte achtergrond te verlichten. Nogmaals, het is in de weergave-instellingen als het eerste dat je zult zien.

Schakel functies uit die u niet gebruikt: Samsung-telefoons zitten boordevol functies en u zult ze niet allemaal gebruiken. In veel gevallen kun je ze uitschakelen. Dat kan alles zijn wat te maken heeft met Bixby, NFC, de tweede simkaartsleuf, randpanelen, randverlichting, alle trillingsmeldingen, enzovoort.

Bekijk wat de batterij verbruikt: ga naar instellingen> batterij- en apparaatonderhoud. Tik op het paneel 'Batterij', waar u de geschatte resterende levensduur van de batterij kunt zien. Scroll naar beneden en je kunt zien welke apps de levensduur van de batterij het meest hebben verbruikt - je kunt hier enkele verrassingen tegenkomen die op de achtergrond worden uitgevoerd, zodat je ze vervolgens kunt opzoeken in app-instellingen om bepaalde machtigingen of achtergrondbewerkingen te verwijderen.

Bekijk de geschiedenis van uw batterijgebruik: op de hierboven beschreven pagina over het batterijgebruik kunt u doorbladeren naar "laatste 7 dagen". Als u op de pagina naar beneden scrolt, worden de apps weergegeven die de afgelopen week de meeste batterij hebben gebruikt, wat verder helpt om de ergste boosdoeners te identificeren - sommige zullen verrassen, andere weerspiegelen gewoon uw gebruiksgewoonten.

Schakel de energiebesparende modus in: druk op de snelkoppeling in de snelle instellingen of ga naar instellingen> batterij en apparaatonderhoud> batterij. Hier kunt u de energiebesparende modus inschakelen, met enkele opties voor welke acties worden ondernomen om uw batterij te sparen. Het beperkt het netwerkgebruik op de achtergrond, synchronisatie, locatietoegang en de vloeiendheid van bewegingen tot 60 Hz. Er zijn ook afzonderlijke door de gebruiker geselecteerde opties om always-on display te deactiveren, de CPU-snelheid te beperken tot 70%, de helderheid met 10% te verlagen en 5G-connectiviteit uit te schakelen.

Tijd tot volledig opgeladen: De oplaadtijd wordt weergegeven bij aansluiting op een oplader. Kijk onderaan het lockscreen en in het batterijstatusscherm. Als je snel oplaadt, wordt dit aangegeven, en de geschatte resterende tijd.

Geschreven door Mike Lowe en Chris Hall.