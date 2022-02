Samsung Galaxy A53 belangrijkste specificaties en ontwerplek op Google Play

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Verwacht wordt dat Samsung de komende maanden zijn Galaxy A-serie zal vernieuwen, met veel geruchten over de Galaxy A53 , Galaxy A73 en Galaxy A23.

Hoewel we al veel hebben gehoord als het gaat om de Galaxy A53 - de opvolger van de uitstekende Galaxy A52 - geeft het laatste rapport ons nog een paar details en bevestigt het enkele van de belangrijkste specificaties.

Gespot door MySmartPrice , is de Galaxy A53 voorafgaand aan de aankondiging vermeld in de Google Play Console. De lijst toont het apparaat met een gecentraliseerde geperforeerde camera aan de bovenkant van het scherm, terwijl de Exynos 1200 de chipset zal zijn die de show runt. Het wordt vermeld met 6 GB RAM, hoewel men denkt dat er ook een 8 GB RAM-variant zal worden aangeboden.

Andere details die door de lijst worden onthuld, zijn onder meer dat de Samsung Galaxy A53 uit de doos op Android 12 zal draaien en dat het scherm een Full HD + -resolutie zal bieden. Eerdere geruchten suggereerden dat de Galaxy A53 een 6,5-inch AMOLED-scherm zal bieden met een verversingssnelheid van 120 Hz , een quad-camera aan de achterzijde en een batterijcapaciteit van 5000 mAh.

Het is momenteel niet bekend wanneer de Samsung Galaxy A53 officieel wordt gelanceerd, hoewel Samsung een evenement heeft gepland tijdens Mobile World Congress op 27 februari, dus het is mogelijk dat we het dan zien. Voor nu kun je echter onze afzonderlijke Samsung Galaxy A53 geruchtenronde-functie lezen . We hebben er ook een voor de Samsung Galaxy A73 .

Geschreven door Britta O'Boyle.