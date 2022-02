Samsung Galaxy A73 geruchten, specificaties en features

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Samsung's Galaxy A-serie smartphones zijn uitstekend. Doorgaans - vooral aan de hogere kant van het assortiment - nemen de apparaten uit de A-serie enkele van de beste functies van de Galaxy S-reeks over, maar bieden deze in een meer betaalbaar pakket.

Er zijn een aantal geruchten geweest over de A53 , evenals de A23, maar hier concentreren we ons op wat waarschijnlijk de top van de 2022 Galaxy A-reeks in de A73 zal zijn.

Dit is alles wat we tot nu toe weten over de Samsung Galaxy A73.

Maart of april 2022?

Rond de € 330?

Er is momenteel geen officiële releasedatum voor de Samsung Galaxy A73, maar met het Mobile World Congress op komst, kan het zijn dat het bedrijf de Barcelona-show gebruikt om de nieuwe A-serie apparaten te onthullen.

Het Samsung Galaxy MWC-evenement vindt plaats op 27 februari 2022. De Galaxy A72 werd in maart 2021 gelanceerd, dus een onthulling op Mobile World Congress zou qua tijdlijn passen. Er is echter sprake geweest van een vertraging van de A73 tot een maand na de A53, wat suggereert dat deze in april zou worden vrijgegeven.

Als het op prijs aankomt, suggereren geruchten dat het ongeveer 32.999 roepies zal kosten, wat ongeveer £ 330 of $ 450 is. Dat gezegd hebbende, de Galaxy A72 was meer dan £ 400 in het VK, dus het is waarschijnlijker dat de A73 in een vergelijkbare marge zal vallen.

163,8 x 76,0 x 7,6 mm

Zwarte en gouden opties

De Samsung Galaxy A73 heeft renders gelekt, wat ons een indicatie geeft van hoe het eruit zou kunnen zien. Op basis van het lek kunnen we een plat scherm verwachten met een gecentraliseerde camera aan de bovenkant, samen met een quad-camera aan de achterkant, bestaande uit drie grote lenzen en een kleinere lens.

Er wordt een plastic frame verwacht en de camerabehuizing ziet eruit alsof het een enkel eiland zal zijn, in plaats van in het frame te worden gewikkeld zoals de S22-modellen bieden. Er wordt beweerd dat het 163,8 x 76,0 x 7,6 mm meet en er wordt gezegd dat het in zwarte en gouden kleuren zal komen.

6,7-inch

2400 x 1080 resolutie

90Hz verversingssnelheid

Op basis van de geruchten zal de Samsung Galaxy A73 komen met een 6,7-inch display, dat ongetwijfeld AMOLED zal zijn. Er wordt gezegd dat het een Full HD + pixelresolutie heeft en zoals we eerder vermeldden, wordt gedacht dat het een plat scherm is.

Er wordt gezegd dat de A73 een verversingssnelheid van 90 Hz zal bieden, wat een kleine stap lager is dan de adaptieve 120 Hz verversingssnelheid die wordt aangeboden op de Galaxy S22-serie.

Qualcomm Snapdragon 750G

8 GB RAM

128 GB opslag

5000mAh

Er wordt beweerd dat de Samsung Galaxy A73 draait op de Qualcomm Snapdragon 750G-chipset, ondersteund door 8 GB RAM en 128 GB opslag. Er is momenteel geen woord over of microSD voor opslaguitbreiding zal worden aangeboden, maar aangezien het niet op de S22-reeks zit, is het zeker mogelijk dat dit toestel het ook niet zal bieden.

Qua batterijcapaciteit zal de Samsung Galaxy A73 blijkbaar worden geleverd met een batterijcapaciteit van 5000 mAh en ondersteuning voor snel opladen van 33 W. Er is echter ook gesproken over het opladen van 25 W, dus dit is voorlopig een beetje onduidelijk.

Viervoudige achteruitrijcamera

108MP hoofdsensor

Er is niet veel gezegd over de camera's die worden verwacht voor de Samsung Galaxy A73, hoewel een quad-achteropstelling wordt verwacht en de hoofdcamerasensor 108-megapixels zou zijn.

Hier is alles wat we tot nu toe hebben gehoord over de Samsung Galaxy A73.

De Samsung Galaxy A73 5G verscheen op de FCC-certificeringssite en bood ondersteuning voor snel opladen van 25 W.

Volgens leaker TheGalox_ ( via The Notebook Check ) zal Samsung dit jaar de Galaxy A73 niet naast de Galaxy A53 uitbrengen en in plaats daarvan in april arriveren.

Renders werden gepubliceerd door seriële leaker @OnLeaks in samenwerking met Zoutons en ze onthulden het ontwerp van de Samsung Galaxy A73, samen met de geruchten over specificaties.

Geschreven door Britta O'Boyle.