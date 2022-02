Samsung Galaxy A23 5G prijs, specificaties en renders lekken

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Naar verluidt zal Samsung in maart een tweede telefoon in de 2022 "A"-serie aankondigen - hoogstwaarschijnlijk als onderdeel van het Mobile World Congress.

We hebben al veel gehoord over een aanstaande Galaxy A53 , nu heeft een Samsung Galaxy A23 5G een kapotte dekking, met renders, specificaties en zelfs prijzen die online verschijnen.

De handset lijkt een instapmodel, met een 6,4-inch HD IPS LCD-scherm en een inkeping in een waterdruppel bovenaan voor de camera aan de voorkant. Het heeft een vingerafdruksensor onder het scherm en werkt op de MediaTek Dimensity 700-chipset.

De telefoon zou ook 6 GB RAM en 128 GB opslagruimte hebben. Een batterij van 5.000 mAh ondersteunt snel opladen van 18 W.

Qua design lijkt het erg op het eerder uitgelekte A53 2022-model. Online tipgever @OnLeaks heeft een reeks renders gedeeld om dat te illustreren.

Ze tonen ook een camerabobbel aan de achterkant met wat naar verluidt een systeem met vier sensoren is: 50 megapixel hoofd, 8 megapixel ultragroothoek, 2 megapixel macro en 2 megapixel diepte. De camera aan de voorkant is 13 megapixel, zo wordt beweerd.

De prijzen voor de Samsung Galaxy A23 5G zijn naar verluidt 21.990 roepies (£ 215) en de telefoon zal beschikbaar zijn vanaf 31 maart 2022 (in ieder geval in India). We wachten op volledige wereldwijde details, die naar verwachting rond MWC-tijd zullen komen. Pocket-lint zal in maart aanwezig zijn op de gsm-beurs in Barcelona om live verslag uit te brengen.

Geschreven door Rik Henderson.